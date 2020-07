Wie immer muss das Ziel auch in dieser Krise, was sein? Genau: „Gestärkt daraus hervorzugehen“. Was ist das europäische Parlament, vor dessen maskierten und wegen Corona ausgedünnten Abgeordneten Angela Merkel sprach? Genau: „Das Herz der europäischen Demokratie“, und die Abgeordneten sind die „Mittler und Vermittler“, die „kulturellen Übersetzer“ hinein in die einzelnen Mitgliedstaaten.