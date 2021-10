In Deutschland genießt die Kanzlerin weiterhin hohe Beliebtheitswerte, dennoch musste sie in den vergangenen Jahren von verschiedenen Seiten scharfe Kritik einstecken, sei es für ihre Flüchtlingspolitik, ihren Schlingerkurs bei der Ehe für alle oder die Verwässerung des konservativen Profils der CDU. In Israel dagegen wird Angela Merkel von Linken wie Rechten hochgeschätzt: Es gilt zu großen Teilen als ihr Verdienst, dass sich die bilaterale Beziehung während ihrer Amtszeit noch vertieft hat. So rief die Kanzlerin die deutsch-israelischen Regierungskonsultationen ins Leben, die seitdem etwa alle zwei Jahre stattfinden, und setzte sich für die Gründung eines deutsch-israelischen Jugendwerks ein. Ihre berühmte Aussage, Israels Sicherheit sei Teil der deutschen Staatsräson, wird bis heute von israelischen Reportern zitiert. Die Verleihung der Ehrendoktorwürde an Merkel erklärte das Technion unter anderem mit ihrer „kontinuierlichen und standhaften Unterstützung des Staates Israel“.