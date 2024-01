Entgegen den Erwartungen ließen sich Kamiński und Wąsik zur Eröffnung der Sitzung nicht blicken. Doch sie sind nun in den Fokus des Machtkampfs zwischen der neuen proeuropäischen Koalitionsregierung unter Donald Tusk und dem Präsidenten geraten. Obwohl der neue Justizminister Adam Bodnar davon abriet, hatte Duda am Dienstag Kamiński und Wąsik begnadigt; offenkundig sieht er sich als Sachwalter der Interessen der PiS, die nach acht Jahren an der Regierung im Oktober von den Wählern in die Opposition geschickt wurde. Die beiden Schützlinge Dudas waren vor zwei Wochen in einer spektakulären Aktion in dessen Abwesenheit im Warschauer Präsidentenpalast von der Polizei festgenommen worden. Am Dienstagabend kamen sie aus der Untersuchungshaft frei, bejubelt von Anhängern der PiS, auf deren Liste beide im vergangenen Herbst in den Sejm gewählt worden waren.