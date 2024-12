In den Nachrichten deutscher Medien erscheint der Konflikt in Georgien zwischen der Regierung und der auf den Straßen protestierenden Opposition in erster Linie als einer zwischen autoritär-russlandfreundlichen und demokratisch-westlichen Pro-EU-Positionen. Aber in der georgischen Politik sind politische Ideen in Wirklichkeit nichts, Hausmacht dagegen ist alles. Und der Widerruf vormaliger Bekenntnisse und Seitenwechsel ist Mittel zur Mehrung der Hausmacht.

Zur Veranschazlichung eine Episode von 2002: Der damalige Präsident Eduard Schewardnadse konnte den Bodenplan, das Konzept des deutschen UNO-Diplomaten Dieter Boden zur Reintegration Abchasiens in eine georgische Konföderation, nicht umsetzen. Denn er hatte Georgien zwar wiedervereinigt, aber gleichzeitig die georgischen Vertriebenen durch Zugeständnisse an Abchasien gegen sich aufgebracht – und dadurch seine Hausmacht gefährdet. Im Folgejahr 2003 trat Schewardnadse wiederum zurück, nachdem ihm von den Rosenrevolutionären die Sicherheit und der Besitz seiner Familie zugesagt wurde.

Politik als Freistilringen zwischen Patroni

Ein georgisches Familienoberhaupt muss, um seine Autorität zu bewahren, allzeit Mehrer seiner Hausmacht sein. Andernfalls verliert nicht nur das Haupt, sondern auch die Familie ihre Zukunft. Die Familie bildet einen Staat, sie assoziiert sich mit anderen Familien zu einem Netzwerk; auf den Netzwerken beruht die Gesellschaft, in der die Parteien nur flüchtige Strukturen ausbilden, die kaum politische Konzepte verinnerlichen und sich nur selten mit der Ausarbeitung einer politischen Programmatik aufhalten. In der politischen Auseinandersetzung gelten die Regeln des Freistilringens: catch as catch can.

Ein Georgier, dem es nicht gelungen ist, eigene Hausmacht auszubilden, sucht sich einen ihn schützenden Patroni. Auf diesem Schutzverhältnis, der Patronkmoba, beruht außerhalb des natürlichen Schutz bietenden Hochgebirges das georgische Denken. Auf der Patronkmoba beruht das Verhältnis zwischen der grauen Eminenz, dem Milliardär Bidsina Iwanischwili und seiner Anhängerschaft. Auch die Beziehungen zu auswärtigen Mächten werden nach ihren Maßstäben bewertet: die USA, die 2008 im Augustkrieg keinen militärischen Schutz boten, haben sich nach dieser Vorstellung als schlechter Patroni erwiesen.

Deutschland, das im Ersten Weltkrieg 1918 nicht nur die erste Republik aus der Taufe hob, sondern dank Königlich Bayerischen Jägern sogar einen türkischen Angriff abwehrte, hat in dem Land immer noch einen guten Ruf. Noch unter Schewardnadse erklärte mir eine Georgierin, die über die Korruption in ihrer Heimat klagte, gleichzeitig, sie wäre in ihrem Lande geblieben, wenn sie einen Patroni gehabt hätte. Darin besteht die Crux; der unbewusste Widerspruch der Empörung gegen die Mächtigen, die sich immer wieder als schlechte Patronebi erweisen, – eine Wut, die sich seit der Unabhängigkeit 1991 in mehrfachen Protestwellen und Umstürzen entlud.

Aber auch die im Lande tätigen NGOs, gegen deren Einfluss das georgische Parlament Ende Mai ein Gesetz erlassen hat, erfüllen die Funktion eines Patroni. Ein Familienmitglied, das für eine NGO tätig ist, kann wiederum selbst als Patroni eine Familie ernähren und Freunde und Bekannte fördern. Diese fühlen sich ihrem Förderer, an dessen weltanschaulichen Vorstellungen oder Schlagwörtern sie nicht unbedingt interessiert sind, nur so lange verpflichtet, wie er sie schützt und fördert. Vernachlässigt er die Schutz- und Förderleistungen, ändern sich die Loyalitätsverhältnisse und die Macht geht auf einen neuen Schützer und Förderer über. Ein georgisches Schmähwort lautet Partondsaghli – jemand, der einen Hund zum Patron hat, eine Verwünschung: Wai tkwens patronsa – wehe eurem Patron! Noch hat die graue Eminenz der georgischen Politik Iwanischwili genügend Schützlinge, um sich an der Macht zu halten. Sollte er seine Patronatspflichten gegenüber seiner Klientel vernachlässigen, wird auch er stürzen.

Die Flüchtigkeit wechselnder Interessen

Die Fassade der georgischen Gesellschaft ist patriarchalisch, der Rohbau dahinter ein Matriarchat. Die tragende Säule des Hauses wird Dedabodsi, Muttersäule genannt. Der georgische Mann wird nach dem Zusammenbruch der Sowjetökonomie nicht selten auch materiell von seiner Frau getragen, die ihn nach außen repräsentieren lässt, und er muss oft gockeln, um die eigene Bedeutungslosigkeit zu kompensieren. Dieses Zusammenspiel, die tragende Rolle der Frau und die Bedeutungslosigkeit des Mannes in der Familie, fasste einmal ein Priester in dem Wort „Dedabodsi, Mamadsaghli“ (Muttersäule, Vaterhund = Hundsfott) zusammen. Analog haben die Parteienbündnisse gemeinsame Interessen, die sie kurzfristig zusammenhalten, und eine politische Schauseite, die wegbricht, wenn die tragende Säule der gemeinsamen Interessen einstürzt. Dies geschieht in der Regel, sobald sie in politischer Verantwortung stehen und die realpolitische Wirklichkeit die Brüchigkeit des Baus offenbart, der auf der Flüchtigkeit wechselnder Interessen beruht. In den Worten des Sozialphilosophen Mamardaschwili (1930-1990): „Fast wie im Italien des XIX. und sogar XX. Jahrhunderts, als man einen Niedergang der italienischen Gesellschaft beobachten konnte, die Auflösung gesellschaftlicher Bindungen, als das Prinzip ,ein jeder für sichʻ herrschte, und all dies mit dem den Italienern eignen Charme. Wir haben eine ähnliche Situation. Mit eben jenem Charme sitzt ein jeder in seinem eigenen Boot und schätzt dabei gesellschaftliche Interessen gering.“

Wenn sich die politischen Ziele einer Parteiung an der Macht jedoch als unumsetzbar erweisen, wählen manche Machthaber den politischen Selbstmord aus Angst vor dem Tod, indem sie sich immer weiter von ihren Verbündeten entfernen und sich immer mehr isolieren, bis sie schließlich nur noch eine letzte heilige Schar gläubiger Anhänger als Märtyrer verehrt: diesen Weg wählten der erste Präsident Gamsachurdia und der dritte Präsident Saakaschwili. Andere gehen von der Machtwirklichkeit aus und interessieren sich nur wenig für die Stimmigkeit der politischen Fassade: Diesen Weg wählten der zweite Präsident Schewardnadse und die heutigen Machthaber.

Die Ersteren brachten oft chaotische Veränderungen. Die Letzteren brachten Pausen der Stabilisierung, während derer die Machthaber mehr oder weniger erfolgreich durch traditionelle Notlügen-Wurschtelei zwischen den Großmächten balancieren, ohne der ungeschlachten Militärmacht Russland den Fehdehandschuh in Wort oder Tat entgegenzuwerfen oder die letzte Weltmacht USA allzu offen herauszufordern. Weder erstere noch letztere Machthaber können hingegen die prekäre geographische Lage des Landes ändern. Verkennen sie die Lage und die Intentionen der Nachbarn oder der fernen verbündeten Länder, eilen sie und ihr Land einer Katastrophe entgegen. So erging es dem „weißen Fuchs“, dem beherrschten Schewardnadse, als er glaubte, zunächst mit russischer, dann mit amerikanischer Hilfe das Land zu stabilisieren. Nicht anders erging es auch seinem impulsiven Nachfolger Saakaschwili, der glaubte, mit amerikanischer Hilfe den militärmächtigen nördlichen Nachbarn herausfordern zu können.

„Wer wen?“

Die Leninsche Machtfrage „Wer wen?“, „Kto kogo?“, fand im Georgischen eine Substantivierung, die Winwisaoba, die „Werwenigkeit“, welche 1965 Eingang in Kita Tschenkelis Wörterbuch fand. Die Substantivierung beschreibt die Schärfe der Auseinandersetzung im politischen Leben des Landes: Unzufriedene bilden Umsturzbewegungen, die sich im Kampf einig sind und sodann nach Erlangung der Macht eine Regierung bilden, worauf das einstige bataillon sacré zerfällt. Teile fallen von der neuen Machtpartei ab und bilden eine neue Umsturzpartei, welche den Kampf gegen die neue jeweilige classe dirigeante erneut auf Biegen und Brechen führt.

So kam es seit 1989 zu unerbittlichen Auseinandersetzungen zwischen folgenden Gruppierungen: Swiadismus gegen Nomenklatura, Schewardnadsisten gegen Swiadisten, Rosenrevolutionäre gegen Schewardnadseria, zuletzt georgische Träumer gegen Mischisten, die letztere 2012 überwanden und gegen 2017 erneut zu zerfallen begangen. Mittlerweile steht der Gouvernementalismus der Regierungsverantwortlichen gegen die von nicht-gouvernementalen Organisationen getragenen Opposition, die im Parlament von vier Wahlbündnissen vertreten ist, deren hauptsächliches gemeinsames Ziel der Machtwechsel ist. Sie nennen sich „Für Georgien“, „Starkes Georgien“, „Koalition für den Wandel“ und „Nationale Bewegung Einheit“ und bestehen wiederum selbst aus Parteien unterschiedlichster Couleur, die sich nicht anders als die Vertreter des regierenden „Georgischen Traums“ der Linken, der Rechten, den Libertären, den Liberalen und den Konservativen zuordnen und sich ebenso wie diese zur euroatlantischen Integration Georgiens bekennen.

In Medien und Stiftungen sind gegenwärtig Vertreter der Opposition noch stark vertreten, wodurch die Opposition eine wirksame atmosphärische Macht ausübt. Die heutige Regierung ist hingegen mit ihren Vertretern in den Institutionen des Staates vertreten, was ihr die Entfaltung administrativer Macht ermöglicht. Sie führt jedoch Klage dagegen, dass der Staat finanzschwächer als Medien und Stiftungen sei, weswegen sie deren Einfluss auf die Politik durch neue Gesetze einzuschränken oder aufzuheben versucht. Die Opposition wiederum klagt, dass das Vermögen des Milliardärs Iwanischwili größer sei als der georgische Staatshaushalt. Seine Finanzgewalt müsse gebrochen werden. Es ist eine Machtprobe, bei der die Regierung schwankt, aber noch steht. Darin besteht die gegenwärtige Winwisaoba.

Iwanischwili hat sein Treueverhältnis zum Westen aufgelöst

Schewardnadse fühlte sich seinerzeit nicht nur freundschaftlich, sondern auch in einer Art Patronkmoba mit US-Außenminister Baker und Präsident Bush verbunden. Deswegen unterwarf er sich auf deren Drängen 2003 einem neuen Regelwerk im Umgang mit der Opposition und trat schließlich auch zurück. Anders Iwanischwili, der die Regierungspartei finanziert: Seit er vom im Solde der Credit Suisse stehenden Anlageberater Patrice Lescaudron um Millionen betrogen wurde, hat er sich aus seinem eigenen Personentreueverhältnis, das ihn früher mit dem westlichen Europa verband, gelöst und nimmt den Westen mittlerweile misstrauisch wahr: Im Geschäftsleben der Schweiz und im persönlichen Verhalten westlicher Menschen gebe es mittlerweile ebenso wenig Treu und Glauben wie im Russland der 1990er; auf ein Wort könne man sich nicht mehr verlassen. Als sich Lescaudron 2020 das Leben nahm, soll Iwanischwili Privatdetektive beauftragt haben, Lescaudrons Verschwinden zu untersuchen, da er hinter dem Gebaren Lescaudrons amerikanische Dienste vermutete. Diese hätten Lescaudron nach Beendigung seiner betrügerischen Operationen eine neue Identität geschenkt und ihn verschwinden lassen.

Iwanischwili geht es darum, die eigene Hausmacht zu stärken und nicht zu erodieren. Danach misst er den Wert einer euroatlantischen Integration Georgiens. Dabei verfährt er pragmatisch und schnappt die Wortfetzen auf, die seiner Sache dienlich erscheinen. Als Premier griff er den georgischen Patriarchen für dessen Kritik der Leihmutterschaft an. Mittlerweile spricht er von einer globalen Kriegspartei, die Georgien in die große wirtschaftliche und militärische Auseinandersetzung zwischen Ost und West hineinzuziehen versuche, was er verhindern werde. Diese Rhetorik verfängt. Die Schrecken des 08.08.08, des russisch-georgischen Augustkrieges, stecken den Georgiern noch in den Knochen.

Georgien, ein Land aus 3,7 Millionen Einzellstaaten

Die eigene Sache, tschemi Sakme, ist der Einzelstaat eines jeden Georgiers. Das Staatsganze ist eine Assoziation dieser 3,7 Millionen Einzelstaaten. Gelingt es einem Machthaber, diese knapp vier Millionen eigenen Sachen materiell zu fördern, hält er sich an der Macht. Dies gelingt der jetzigen Regierung gegenüber den in Russland lebenden Gastarbeitern, die auf ein spannungsfreies Verhältnis zu Russland ebenso angewiesen sind wie ein Großteil der georgischen Bauern, die ihre Erzeugnisse immer noch nach Russland auszuführen gezwungen sind: der westliche Markt hat sich noch nicht in ausreichendem Maße gegenüber der georgischen Landwirtschaft geöffnet. Förderung kann auch die georgische Staatsdienerschaft erwarten, solange sie folgsam ist. Darauf beruht die Macht der jetzigen Regierung.

Von einem Machthaber oder einem georgischen Fürsten wird erwartet, liberal zu sein; nicht im neueren politischen, sondern im älteren Wortsinn von freigiebig: uchwi. Zeigt er sich hingegen dsunzi (knausrig), verliert er sein Ansehen: sein Gesicht und die Macht. Auf dieses großzügige Ansehen muss Iwanischwili bedacht sein. Wie auch immer die Machtprobe ausgeht, das georgische politische Kaleidoskop ist nicht zum letzten Mal geschüttelt worden. Wie der kolchische Kernphysiker Emsar Chwitschia sachkundig feststellte, ist der georgische Staat gasförmig und nicht kristallin.