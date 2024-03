Wer in Laos mit dem Zug fährt, begibt sich auf eine Zeitreise. Über eine schlecht geteerte Straße holpert das dreirädrige Tuk-Tuk-Taxi zum Bahnhof außerhalb von Luang Prabang. Alle paar Sekunden muss der Fahrer abbremsen, um ein Schlagloch zu umfahren. Staub wirbelt durch die Luft. Wir fahren vorbei an einfachen Bambushütten auf Stelzen, an abgeernteten Reisfeldern, auf denen Bauern ohne Maschinen den Boden bearbeiten. Kinder spielen am Straßenrand. Wasserbüffel dösen in Schlammlöchern.

Nicht viel anders mag es hier in den Dörfern und Wäldern am Mekong ausgesehen haben, als Luang Prabang einst Hauptstadt laotischer Könige war. Auch später, als das Gebiet Protektorat der französischen Kolonie Indochina wurde, galt Laos als abgelegener Außenposten. Doch dann, nach einer halben Stunde Fahrt, stehen wir plötzlich in der Neuzeit. Wie ein Raumschiff erhebt sich der riesige, neu gebaute Bahnhof über die Landschaft. Eine Kontrolleurin in akkurat gebügelter Uniform und mit weißem Mundschutz scannt den QR-Code auf unserem Handy, der das Zugticket ist. Sicherheitspersonal durchleuchtet unser Gepäck. Kurz darauf gleiten wir in einem klimatisierten Schnellzug mit 160 Stundenkilometern schnurgerade durch die grüne Landschaft.