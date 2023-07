Ilgin Seren Evisen schreibt als freiberufliche Journalistin über die politischen Entwicklungen in der Türkei und im Nahen Osten sowie über tagesaktuelle Politik in Deutschland.

Sind wir Asiaten oder Europäer? Gehört die Türkei zum Orient oder Okzident? Gehören wir zur muslimischen Welt oder zur türkischen? Der Diskurs über die Kollektividentität der Bevölkerung bestimmt seit der Gründung der türkischen Republik vor 100 Jahren den kulturellen, literarischen, künstlerischen sowie soziopolitischen Diskurs der Türkei.

Kaum ein türkischer Autor hat den „Ost-West-Konflikt“ literarisch derart ausgiebig behandelt wie Peyami Safa (1899-1961). In seinem Roman „Fatih-Harbiye“ („Zwischen Ost und West“) muss sich eine junge Frau zwischen zwei um sie buhlenden Männer aus gegensätzlichen Istanbuler Stadtteilen entscheiden.

Der Europäer steht in dieser Geschichte für Dekadenz, eine moderne Gleichstellung der Geschlechter, Oberflächlichkeit; sein Kontrahent, der Orientale, dagegen für Tiefgründigkeit, Herzlichkeit und die von Gott vorgesehene Beschützerrolle des Mannes gegenüber der Frau. Für Safa ist die Entscheidung klar, denn auch, wenn er den westlichen Fortschritt anerkennt, so bewertet er dessen Moral dennoch als verwerflich.

Was ist eigentlich „türkisch“?

Die Türkei ist auf den Trümmern eines Vielvölkerreiches erbaut worden. Mit der Etablierung einer türkischen Identität glaubte Staatsgründer Atatürk den Sezessionskriegen, die das Reich in eine tiefe Krise gestürzt hatten, ein Ende zu setzen. In einem Land, in dem auch nach den Gebietsverlusten in Nordafrika, dem arabischen Raum und dem Balkan immer noch mehr als 50 Minderheiten lebten, sollte die Identität des Türken verbinden statt trennen.

Für Atatürk war Türke, wer Türke sein wollte. Sein Türkenbild war kulturell bestimmt – nicht ethnisch, wie es heute von der türkischen Rechten propagiert wird. Gleichzeitig sollte die Nation zur Vermeidung künftiger Konflikte homogen sein, was einerseits zur Niederschlagung kurdischer Aufstände, andererseits zu einem Bevölkerungsaustausch mit Griechenland führte. Minderheiten wurden nur solange toleriert, wie sie sich dem Türkentum unterordneten.



Auch das Element der Religion wurde durch einen strikt und zügig eingeführten Säkularismus zur Privatsache erklärt. Kulturelle Symbole – für Atatürk Zeichen der Rückständigkeit des Nahen Ostens – verboten. Für den Pragmatiker Atatürk stand fest, dass nur die Schaffung eines Nationalstaats nach westlichem Vorbild das ethnisch zersplitterte und industriell unterentwickelte Land krisensicher machen könnte.

Dass sein Plan Wunschdenken geblieben ist, zeigen die Entwicklungen in der Türkei in den vergangenen Jahren. Anstelle einer geeinten Nation schuf Atatürk mit dem türkischen Nationalismus lediglich eine neue, zusätzliche Ideologie, welche nicht verbindend, sondern einen neuen Konfliktpol eröffnend wirkte.

Nur mit Gewalt war Ruhe im Kessel

Bis zu Erdogans Aufstieg und Etablierung seiner Macht galt das Militär als Hüter des Laizismus und des kemalistischen Erbes. In Form wiederkehrender Putsche wurden „Feinde der Republik“ bestraft, das Gespenst des politischen Islam in Zaum gehalten. Jene, deren Ideologie sich religiös und nicht nationalistisch begründete, fanden im Gegenzug finanzielle Förderung aus saudi-arabischen Stiftungen. Auch durch iranische Einflussnahme wurden islamistische Bruderschaften und paramilitärische Einheiten wie die Hizbullah in der Türkei immer wieder gestärkt oder gar im eigenen Land ausgebildet.

Erdogan schaffte es schließlich, das Militär auf politischem Wege zu entmachten. Als notwendige Schritte im Demokratisierungsprozess begrüßte die Europäische Union die Begrenzung der politischen Einflussnahme der Armee. Heute ist klar, dass Erdogan hier lediglich eine Bedrohung seiner Macht ausschaltete und das religiöse Lager seine demokratisch errungene Oberhand weiter zementieren konnte.

Nation vs. Religion – so einfach ist es nicht

Weder definiert sich das religiöse Lager ausschließlich durch den Islam, noch das nationale Lager ausschließlich durch die Republik. Beide Seiten beanspruchen für sich, auch jeweils das andere abzudecken. In Erdogans Reihen kämpfen auch die ultranationalistischen Grauen Wölfe, während sich Istanbuls Oberbürgermeister Ekrem Imamoglu von der oppositionellen CHP als guter und Koran belesener Muslim beweist. Die scharfe und konfliktreiche Trennung der beiden Lager muss also an anderer Stelle liegen. Wo genau, zeigten die Wahlen im Mai.

Erdogans Herausforderer Kilicdaroglu rief dazu auf, Stimmzettel zu bewachen, um Manipulationen zu verhindern. Während diejenigen, die sich in der Tradition Atatürks sehen, dem folgten und in der Wahlnacht Stimmzettel bewachten, griffen Erdogan-Befürworter Wahlkampfstände und Politiker der Opposition an, es kam zu Todesopfern auf Seite der Erdogan-Gegner. Ein Imam in einer Moschee sprach davon, seine Waffen bereitzuhalten und dem 80-jährigen Schrecken der Kemalisten ein Ende setzen zu wollen.

Der Konflikt ist noch lange nicht beendet

Die einen zeigten sich in der Folge hoffnungsvoll, dass ein demokratischer Machtwechsel in der Türkei möglich sein könnte, die anderen kündigten an, selbst bei einer Wahlniederlage das Ergebnis nicht kampflos akzeptieren zu wollen. Liegt die Spaltung der türkischen Gesellschaft also gar nicht zwischen den Polen Religion und Nation, sondern zwischen Demokraten und Anti-Demokraten?

Erdogans Aufstieg zum Alleinherrscher ist das – vorläufige – Ergebnis dieses Kulturkampfes. Zwei widersprüchliche und unversöhnliche Lager stehen sich hier gegenüber: Diejenigen, die sich eine westliche, moderne, säkulare Türkei mit wissenschaftsbasierter Bildung, Minderheiten- und Frauenrechten, freien Wahlen und unabhängigen Medien wünschen. Und diejenigen, die Korruption, Unterdrückung, Gewalt und Einschüchterung als legitime Mittel zum Zweck verstehen und Naturkatastrophen wie das verheerende Erdbeben im Februar als gottgegeben betrachten. Für sie ist eine absolute Führerfigur wie Erdogan ein Heilsbringer.

Zuzug in drei Wellen

In Deutschland, wo mehrheitlich Erdogan-nahe Türken leben, prallen derweil verschiedene Einwanderungswellen aufeinander. In den 60er Jahren Gastarbeiter aus ländlichen Regionen Anatoliens, nach dem Militärputsch von 1980 vorwiegend Linke und zuletzt die sogenannte „New Wave“, bei der vor allem qualifizierte junge Menschen eine Zukunft außerhalb des Krisenlandes Türkei suchen oder, wie beispielsweise der Journalist Can Dündar, vor einer Inhaftierung fliehen.

Wer neu aus der Türkei kommt, hat besonders wenig Verständnis für die Generation der Gastarbeiter und deren Nachkommen. Deren Wahlverhalten war nicht zuletzt mitschuldig daran, dass sie selbst keine Zukunft mehr in ihrem eigenen Land sehen. Innerhalb der türkischen Community in Deutschland wird folgerichtig auch das Konfliktpotenzial je größer desto polarisierter auch die türkische Gesellschaft ist; je undemokratischer die Politik in ihrem Herkunftsland.

Professionelle Vernetzung mit Ankara

Nicht wenige progressive Türken und Oppositionelle fürchten deshalb auch hier in Deutschland, Opfer von Erdogans Handlangern zu werden. Der Kampf um die Deutungshoheit türkischer Identität ist somit weder in der Türkei noch bei den Auslandstürken entschieden. Die zweite Gruppe genießt auf Seiten der Fraktion der religiösen Identität zumindest den Vorteil einer soliden Finanzierung durch die türkische Regierung und einer professionellen Vernetzung durch die von Ankara gesteuerten Moscheen.

Wie stark sich die Befürworter eines Führerkults sowie islamistischer Organisationen ausweiten dürfen und ob sie dauerhaft die Deutungshoheit über türkisches Leben in Deutschland bekommen, liegt nicht zuletzt in den Händen deutscher Politiker, denen westlich orientierte Türken schon länger eine Appeasement-Politik auf Kosten ihrer Interessen und der freiheitlichen Demokratie vorwerfen. Der Konflikt zwischen liberalen und nationalistischen Türken mag in der Türkei seinen Ursprung haben. Er wird aber längst auch auf deutschem Boden ausgetragen.