Kosovo hat jüngst entschieden, 20 ukrainische Journalisten aufzunehmen und deren Lebensunterhalt und damit journalistische Tätigkeit abzusichern. Das kleine Land will 5000 ukrainische Flüchtlinge aufnehmen und hat sich von Anfang an den internationalen Sanktionen gegen Russland angeschlossen. Das Gespräch fand während Gërvalla-Schwarz’ offiziellem Besuch in Israel statt.