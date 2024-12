Iran. Iran. Iran. Den Namen des den USA so fernen Landes hat Jimmy Carter als Fluch empfunden. Die Präsidentschaft des Politikers aus Georgia wird für immer mit der Geiselnahme des amerikanischen Botschaftspersonals assoziiert sein. Doch eine Glanzzeit war die Administration des 39. Präsidenten der USA auch sonst nicht – abgesehen von ihrem außenpolitischen Highlight, dem Friedensschluss zwischen Israel und Ägypten in Camp David. Doch so glücklos Carter als Präsident wiederholt agierte, so gut meinte es „Mother Nature“ mit ihm. Mehr als vier Jahrzehnte blieben ihm, um sein Image als weltweit agierender Friedensvermittler und Wohltäter unterprivilegierter Menschen zu festigen. Wie die Würdigungen nach seinem Tod zeigen, mit Erfolg.

Malaise. Obwohl er das Wort selbst nicht gebrauchte, charakterisiert es nicht nur die berühmteste Fernsehansprache Jimmy Carters an die amerikanische Nation, sondern auch weite Teile seiner Präsidentschaft. Am 15. Juli 1979 versuchte der 39. US-Präsident seine Landsleute von einigen unbequemen Wahrheiten zu überzeugen. Unter dem Motto, dass es eine Vertrauenskrise (crisis of confidence) gäbe, verband Carter ein eher allgemeines Lamentieren über wachsende Selbstzweifel am Sinn des Lebens in Amerika mit Ermahnungen, vom bisherigen American Way of Life angesichts der weltweiten Energiekrise Abschied zu nehmen. Mit seiner Neigung zum Mikromanagement schlug er dann Details vor wie das Auto einen Tag pro Woche in der Garage stehen zu lassen und die Thermostate daheim tiefer einzustellen, um Heizenergie zu sparen. Der grundsätzliche depressive Tenor der Rede, die meist zerknirschte Physiognomie des Präsidenten und seine leicht nuschelnde Sprache gaben vielen Amerikanern das Gefühl, dass die Probleme des Landes auf sie abgewälzt wurden – von jener Führungsstärke, die man von einem Präsidenten erwartete, war in der Rede und bei anderen Auftritten Carters in diesem seinem dritten Jahr im Amt wenig zu spüren. Amerika, so schien es vielen, war eine gedemütigte Großmacht, drangsaliert von wenig sympathischen, ihre Ölmacht ausspielenden Ländern im Nahen Osten (von denen einige als „Verbündete“ galten und gelten). Niemand konnte ahnen, dass binnen weniger Monate auf die USA und ihren Präsidenten eine Demütigung ganz neuer Größenordnung zukommen sollte.

Jimmy Carter war ein Außenseiter – ein Politiker, der seine Karriere darauf aufbaute, nicht Teil von „Washington“ zu sein; einen Code, den auch heute noch Kandidaten benutzen, um sich vom Politbetrieb der Hauptstadt und den dort herrschenden Kräften zu distanzieren. Doch Mangel an Erfahrung bei gleichzeitig überhöhtem, teilweise religiös motiviertem Sendungsbewusstsein und die Berufung von ebenfalls unerfahrenen Beratern sind nicht unbedingt ein Erfolgsrezept in Zeiten außen- wie innenpolitischer Herausforderungen. Ihn als Provinzler zu bezeichnen, ist angebracht: der am 1. Oktober 1924 in Plains, einem Dorf von wenigen hundert Einwohnern, im Gliedstaat Georgia geborene James Earl Carter verbrachte vor seiner Präsidentschaft nur einen Lebensabschnitt außerhalb seiner Heimat im „Deep South“. Es war seine Zeit bei der U.S. Navy, wo er am Aufbau einer Atom-Uboot-Flotte beteiligt war.

Die Jahre als Erdnussfarmer

Nach dem Tod seines Vaters Earl 1953 nahm Jimmy seinen Abschied von der Marine und führte zusammen mit seiner Frau Rosalynn die elterliche Erdnussfarm. Nach einem ersten Amt in der lokalen Schulaufsicht begann Carters politische Karriere 1962 mit seiner Wahl in den Senat des Gliedstaates. Sein erster Versuch, Gouverneur von Georgia zu werden, scheiterte und stürzte ihn in eine Krise, aus der er als „wiedergeborener Christ“ mit neuem und manchmal fast missionarischem Selbstbewusstsein hervorging. Im zweiten Anlauf wählten ihn die Bürgerinnen und Bürger von Georgia 1970 zu ihrem Gouverneur. Noch vor Ende seiner Amtszeit begann Carter, seinen Weg ins Weiße Haus zu planen.

Dass auf seine Ankündigung, 1976 für die Präsidentschaft zu kandidieren, viele Amerikaner mit dem Ausruf „Jimmy Who ?“ reagierten, schadete Carter nicht. Nach Watergate und Vietnamkrieg wollten viele Amerikaner auch einen personellen Neuanfang und Carter wurde (zu Recht) als moralisch integer, intelligent und bürgernah wahrgenommen. Amtsinhaber Gerald Ford wurde die Begnadigung seines Vorgängers Richard Nixon verübelt; in einer Fernsehdebatte mit Carter leistete sich Ford darüber hinaus den Flop zu behaupten, Osteuropa werde nicht von der Sowjetunion dominiert. Carter wurde am 2. November 1976 knapp mit 40,8 Millionen zu 39,1 Millionen Stimmen (297 zu 240 im entscheidenden Wahlmännergremium) zum 39. amerikanischen Präsidenten gewählt.

Der erste Solar-Präsident

Die Wirtschaft war von Anfang an ein Problem für den neuen Präsidenten. Die Arbeitslosenquote lag bei 7,3% und stieg bald weiter an, die Inflation lag im zweistelligen Bereich und die Mängel der Energieversorgung noch als Folge der Ölkrise von 1973 bedrückten das Land ökonomisch und mehr noch psychologisch. Carter – der das Energieministerium gründete – zeigte als erster Präsident die Notwendigkeit der Erschließung alternativer Energiequellen auf und ließ Solarpanel auf dem Weißen Haus anbringen. Im Laufe seiner ersten drei Amtsjahre verzeichnete die USA ein beträchtliches Wirtschaftswachstum, bis zu seiner Malaise-Rede waren neun Millionen neue Jobs geschaffen worden. Eine neuerliche Energiekrise im Sommer 1979 und die Rezession im darauffolgenden Jahr machten die zunächst gute Bilanz – und die Stimmung – zunichte.

Im September 1978 wurde unter seiner Vermittlung der Vertrag von Camp David von dem ägyptischen Präsidenten Sadat und Israels Ministerpräsident Begin unterzeichnet, der zum Frieden zwischen beiden Ländern und der Rückgabe des Sinai an Ägypten führte. Der Anfang vom Ende der Präsidentschaft des Jimmy Carter kam am 4. November 1979, exakt ein Jahr vor dem Wahltag, an dem er eine zweite Amtszeit zu erringen hoffte. An diesem Tag stürmte eine Menschenmenge, die je nach Standort des Betrachters als „Studenten“ oder als „Terroristen“ bezeichnet werden konnte, die amerikanische Botschaft in Teheran. Für 52 Amerikaner begann ein langes Martyrium. Die Regierung Carter in Washington machte von Anfang an deutlich, dass sie auf eine diplomatische Lösung setzte – wobei indes übersehen wurde, dass im Iran Verhältnisse herrschten, bei denen mitunter es schwer war, einen Gesprächspartner für diplomatische Verhandlungen zu finden.

Das Thema Geiselnahme drängte für die amerikanische Öffentlichkeit alles andere in den Hintergrund. Mit jedem fortschreitenden Tag wuchsen Wut und Frustration. Die Nachrichtensendungen der Fernsehstationen ließen hinter dem Anchorman die deprimierende Zahlenfolge erscheinen: Day 31... Day 64...Day 122. Mancherorts wurde jeden Tag ein neues gelbes Band um Bäume geschlungen, das berühmte Zeichen des yellow ribbon als Symbol der lange ersehnten Heimkehr, an anderen Stellen wurde mit jedem Tag ein neues Sternenbanner in die Erde gepflanzt. Carter erkannte verbittert, dass nichts anderes mehr in seiner Präsidentschaft zählte – und spürte mit jedem fortschreitenden Tag, dass die Amerikaner Zweifel an seiner Führungskraft überkamen. Im April 1980 entschied er sich für eine militärische Befreiungsaktion – es wurde zum Debakel von „Desert One“, bei dem acht Amerikaner den Tod fanden. Der Präsident hatte erkennbar kein Konzept – nun hatte er auch keine Fortüne mehr.

Zeit des Schmerzes

Die Präsidentschaftswahl vom 4. November 1980 wurde zu der größten Demütigung eines Amtsinhabers an der Wahlurne. Der Republikaner Ronald Reagan, der im Gegensatz zum sauertöpfischen Carter Optimismus ausstrahlte und versprochen hatte, „Amerika wieder groß zu machen", gewann im Wahlmännergremium erdrutschartig mit 489 zu 49 Stimmen. „It hurts“, war Jimmy Carters Kommentar noch in den Wahlnacht. Der Schmerz über diese herbe Niederlage war Carters Antrieb für seine vielfältigen humanitären Aktivitäten. Der Ex-Präsident wollte als Wohltäter, nicht als Loser in die Geschichtsbücher eingehen – ein Bestreben, bei dem auch seine Frau Rosalynn ein Motor war, deren Ehrgeiz den ihres Mannes noch übertraf (die First Lady nahm während Jimmys Amtszeit zum Entsetzen der Ministerriege an Kabinettsitzungen der Carter-Administration teil und beglückte dort die Anwesenden mit ihrer Expertise).

Nach 1981 trat Carter wiederholt als (manchmal selbst berufener) Vermittler in internationalen Krisen auf, das von ihm 1982 in Atlanta gegründete Carter Center ist als Non-profit-Organisation für die Verbreitung der Menschenrechte und für die Bekämpfung von Krankheiten in armen Ländern international angesehen. Für die Organisation Habitat for Humanity war er in zahlreichen sich entwickelnden Ländern im Einsatz – Bilder des den Hammer an einer Baustelle schwingenden Jimmy Carter gingen um die Welt. Carter, der Autor von mehr als 20 Büchern, äußerte sich in der ihm eigenen Offenheit zu aktuellen politischen Fragen, kritisierte unter anderem die Besetzungspolitik Israels, die er als Apartheid bezeichnete. Das Nobelpreiskomitee in Oslo verlieh ihm 2002 den Friedensnobelpreis – was neben der Ehrung für Carters Engagement auch als Ohrfeige für den bereits seinen fatalen Irakkrieg planenden George W. Bush gedacht war.

So bleibt das Bild des Jimmy Carter als einer Person der Zeitgeschichte mit Licht und Schatten. Seine humanistischen Ideale und sein Engagement für seine Mitmenschen verdienen es, in Erinnerung zu bleiben. Ebenso wie die Lehre, was der Welt mit einer schwachen, selbstzweifelnden westlichen Führungsmacht blüht.