Aber Kishidas Mitarbeiter hatte auch noch behauptet, die Mehrheit der Regierung teile dessen Haltung. Dem 65-jährigen Premier blieb also kaum etwas anderes übrig, als so zu reagieren, wie er es in ähnlichen Situationen schon mehrmals getan hat: Er entließ den Mann und distanzierte sich. Kishida wolle schließlich eine Gesellschaft prägen, die für Diversität und Respekt stehe. Mehrere Umfragen zeigen ohnehin, dass längst eine breite Mehrheit für die Legalisierung der Homo-Ehe ist. Japan aber ist das einzige G7-Land, das gleichgeschlechtliche Partnerschaften nicht voll anerkennt.