Das sitzt. Hillary Clinton, die 2016 als große Favoritin die Wahl des US-Präsidenten gegen Donald Trump verlor, wendet sich gegen die bisherige Migrationspolitik in Europa. Denn nur so lasse sich der weitere Aufstieg von rechtspopulistischen Politikern und Parteien aufhalten. „Ich denke, Europa muss die Migration in den Griff bekommen, weil das die Flamme entzündet hat“, sagte Clinton dem britischen Guardian. Zwar bewundere sie die Haltung von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die Grenzen nicht zu verschließen. Doch damit müsse es nun ein Ende haben. Europa müsse die „klare Botschaft“ senden, dass es nicht weiterhin in der Lage sei, Migranten Zuflucht und Unterstützung zu bieten, denn: „Wenn wir uns nicht mit der Migrationsfrage beschäftigen, wird dies die politische Atmosphäre weiter anheizen.“

Das Interview ist Teil einer Serie, in der der Guardian ehemalige Anführer der gemäßigten Linken zum Aufstieg von rechten Parteien befragt. Die anderen Interviewpartner sind Tony Blair, ehemaliger Premierminister von Großbritannien und Matteo Renzi, ehemaliger Premierminister Italiens.