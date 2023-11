Stephan Bierling lehrt Internationale Politik an der Universität Regensburg. Soeben erschien von ihm „America First – Donald Trump im Weißen Haus“ (C. H. Beck).

Egal, ob Joe Biden am 5. November 2024 die Wiederwahl gewinnt oder nicht – vom 6. November an geht es um die Frage: Wer soll die Demokratische Partei künftig führen? Eigentlich stellt sie sich schon heute. 77 Prozent der Amerikaner halten den 81-Jährigen für zu alt für eine weitere Amtszeit, selbst 69 Prozent der Demokraten sind dieser Meinung. Doch er hält stur an seiner Kandidatur fest, und kein Partei-Schwergewicht will ihn herausfordern und damit Trumps Wahlchancen erhöhen.

Nicht, dass die Demokraten viel Auswahl hätten. Die Zustimmungswerte der einstigen Hoffnungsträgerin und Vizepräsidentin Kamala Harris liegen ähnlich tief wie die ihres Chefs. Sie findet einfach kein Thema, das ihr Profil verleiht. Noch dazu schießen sich die Republikaner bereits auf Harris ein. „Eine Stimme für Biden ist eine Stimme für Harris“, ätzt etwa Nikki Haley, die selber auf den Vizeposten in einer weiteren Trump-Präsidentschaft schielt.