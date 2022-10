So erreichen Sie Mathias Brodkorb:

Mathias Brodkorb war Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern und gehört der SPD an.

Eigentlich war seine Karriere schon wieder vorbei, als sie kaum begonnen hatte. Mitarbeiter einer Regierung an herausgehobener Stelle, Abgeordneter des Nationalparlaments und Vorsitzender einer Partei: Das alles hatte er mit nicht einmal 40 Jahren bereits hinter sich gebracht. Nach mehreren Jahren politischer Abstinenz will er nun Bundespräsident der Alpenrepublik werden. Die Rede ist von dem österreichischen Publizisten Gerald Grosz. Mit ihm stellen sich sechs Österreicher am 9. Oktober gegen den Amtsinhaber zur Wahl.

Schon der Wahlkampfslogan „Make Austria Grosz again!“ verrät dabei seine politische Herkunft. Er gehörte seinerzeit zum engen Umfeld desjenigen Mannes, der den Rechtspopulismus in Österreich salonfähig gemacht hat: Jörg Haider. Als Haider wegen parteiinterner Streitereien das Bündnis Zukunft Österreich (BZÖ) gründete und sich von seiner FPÖ abspaltete, war Grosz mit dabei und wurde später sogar ihr Vorsitzender. Die „politischen Testamentsvollstrecker“ hätten damals aber zu spät verstanden, sagt Grosz heute, dass das BZÖ ohne Haider chancenlos war.