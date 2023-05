„Führt auf keinen Fall einen Baseballschläger mit euch herum!“, warnte Yasuhiro Inoue zu Beginn dieser Woche seine Studenten. „Selbst wenn ihr gerade vom Training kommt und alles erklären könnt: Vorsicht!“ Inoue, Professor für Medienwissenschaften an der Hiroshima City University, will von Fällen gehört haben, in denen Fans des in der westjapanischen Stadt beliebten Baseballklubs Hiroshima Carps festgenommen wurden, nachdem sie mit einem frischsignierten Schläger durch die Stadt gelaufen waren. Die Polizei habe Gewaltbereitschaft unterstellt. „Das kann euch auch passieren!“

Was Inoue seinen Studenten damit sagen wollte: Die Polizei sei dieser Tage hysterisch, sehe in allen möglichen auch nur theoretisch als Waffe einsetzbaren Gegenständen eine akute Gefahr für die Sicherheit. Während Hiroshima den G7-Gipfel veranstaltet (19.-21.5.), herrscht im Zentrum der Millionenstadt eine Art Ausnahmezustand: Straßen, die zu jener Hauptverkehrsachse führen, die von den Delegationen der G7-Staaten diese Tage genutzt werden, sind abgesperrt und bewacht. Aus ganz Japan sind 24.000 Polizisten zusammengetroffen. Die Sicherheit der Regierungschefs hat Priorität.