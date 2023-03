Ein kleines gelb-blaues Rechteck, an die Fassade des griechischen Parlamentsgebäudes projiziert, war die einzige öffentliche Solidaritätsbekundung Griechenlands mit der Ukraine kurz nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ex-Sowjetrepublik im Februar vergangenen Jahres. Keine in den ukrainischen Nationalfarben lackierten Züge, keine Plakate im öffentlichen Raum, keine „I stand with Ukraine“-Aushänge in den Geschäften.

Die griechische Bevölkerung war von Anfang an skeptisch. Zwar verurteilten 71 Prozent der Befragten in einer ersten repräsentativen Umfrage kurz nach Kriegsbeginn die russische Invasion. Gleichzeitig wünschten sich aber fast ebenso viele, nämlich 65 Prozent der Befragten, Griechenland möge Neutralität wahren. 86 Prozent waren bereits zu diesem Zeitpunkt gegen griechische Waffenlieferungen an die Ukraine. Dagegen sprachen sich 91 Prozent der Befragten dafür aus, den Menschen in der Ukraine humanitäre Hilfe zu gewähren.