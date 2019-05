So erreichen Sie Alexander Grau:

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Er veröffentlichte u.a. „Hypermoral. Die neue Lust an der Empörung“. Im Oktober erscheint sein Essay „Kulturpessimismus. Ein Plädoyer“ bei zu Klampen.

Alte weiße Männer haben’s schwer. Denn alte weiße Männer fahren Diesel, lieben ein gutes Steak und finden Yoga albern. Deshalb hadern alte weiße Männer mit der neuen Zeit. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, sind alte weiße Männer schuld am Zustand der Welt, an Krieg, Artensterben und Klimawandel, an Unterdrückung und Diskriminierung. Kurz und gut: Alte weiße Männer sind von gestern.

Die Zukunft hingegen ist jung, bunt und divers. Und diese Jungen, Bunten und Diversen werden eine Welt bauen, die so viel besser ist als die der alten weißen Männer, die sich an überholte Privilegien klammern und in ihrer bräsigen Bequemlichkeit die Zukunft verspielen. Deshalb muss alles neu gedacht werden: unser Miteinander, unsere Ökonomie, unser Umgang mit der Welt.

