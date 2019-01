Der gegen seinen Wunsch nicht mehr von seiner Partei für die Europawahl aufgestellte EU-Parlamentarier Elmar Brok (CDU) hat sich an Besuchergruppen im EU-Parlament bereichert. Das ergaben Recherchen des Politikportals Politico. Danach hat Brok über längere Zeit von seinen Besuchern 150 Euro pro Kopf verlangt, um die Kosten für deren Aufenthalte zu begleichen. Der in etwa gleiche Betrag wurde ihm aber auch, wie allen Parlamentariern, von der Parlamentsverwaltung erstattet. Nach Recherchen von Politico belaufen sich Broks Extra-Einnahmen über die Besucherschaft auf fast 18.000 Euro.

In einer Stellungnahme gegenüber dem Portal führte Brok an, dass die Erstattungsbeträge seitens der EU-Verwaltung die Unkosten nicht deckten. Politico liegen nach eigenen Angaben hingegen Unterlage vor, die belegen, dass die Kosten pro Kopf weit weniger als 150 Euro betragen. Die Frage, was mit dem überzähligen Geld passiert sei, beantwortete der Parlaments-Veteran nicht. Der 72-jährige Brok gehört dem EU-Parlament seit 1980 an und ist damit länderübergreifend der EU-Parlamentarier mit der längsten Amtszeit.