Kurz nach Mitternacht am 19.07., dem „Freedom Day“, stürmten Besucher in einen Londoner Club. Foto: dpa

Noch deutlicher sind die Neuinfektionen nach der Fußball-EM in Großbritanninen angestiegen. Hinzu kommt, dass die besonders ansteckende Delta-Variante schon seit Wochen die vorherrschende Virusmutation im Vereinigten Königreich ist. Der sogenannte „Freedom Day“ am Montag, an dem bis auf die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln alle Corona-Beschränkungen feierlich aufgehoben wurden, fiel in eine Zeit, als die Infektionskurve bereits steil nach oben zeigt. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist knapp 44-mal so hoch wie in Deutschland.