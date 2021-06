Zehn Tage lang schien die Pandemie in Israel besiegt. Die Masken, über ein Jahr lang allgegenwärtig im öffentlichen Raum, waren gefallen, selbst in überfüllte Busse durften die Menschen wieder steigen, ohne Mund und Nase unter Stoff zu verstecken. Der kurzen Phase der Freiheit folgte am Freitag die Enttäuschung: Erneut ordnete das Gesundheitsministerium den Maskenzwang in geschlossenen Räumen an. Vielerorts auf der Welt horchte man auf: Israel galt dank seiner beispiellos effektiven Impfkampagne seit Anfang des Jahres als Musterland der Pandemiebekämpfung. Früher als in vielen anderen Ländern entließ Israel seine Bürger im Frühjahr aus dem letzten Lockdown, öffnete Cafés und Bars, Konzerthallen und Kinosäle. Manche Experten bescheinigten dem Land die weithin ersehnte Herdenimmunität.

Und nun der Rückschlag: Mehr als hundert Neuinfektionen pro Tag meldete das israelische Gesundheitsministerium zuletzt. Im Vergleich zum Januar mit teils mehr als 10.000 Fällen täglich mag diese Zahl harmlos erscheinen. Doch gegenüber den vergangenen Monaten bedeutet sie einen erheblichen Anstieg. Zuletzt bewegten sich die täglichen Fallzahlen im zweistelligen Bereich; so hoch wie jetzt waren sie zuletzt Ende April.