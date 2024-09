Doch Anfang Juni unternahmen Dodik und sein Hauptverbündeter, der serbische Präsident Aleksandar Vučić, konkrete Schritte, um den jahrzehntelangen Plan eines Großserbiens auch staatlich-politisch in die Tat umzusetzen. Der in Belgrad verabschiedete Plan der „Allserbischen Versammlung“ sieht koordinierte Aktivitäten vor und wurde von internationaler Seite verbal scharf verurteilt. Allerdings hat nur Washington bisher finanzielle Sanktionen erlassen, die insbesondere Dodik und seine Clique unter Druck gesetzt haben. Doch in Brüssel blieb man, wie so oft, passiv und konnte sich nicht einigen. Genau wie 1991, als bei Kriegsausbruch in Kroatien der damalige luxemburgische Außenminister Jacques Poos vollmundig verkündete: „Dies ist die Stunde Europas.“