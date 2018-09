In einem halben Jahr soll es aller Voraussicht nach soweit sein: Am 29. März 2019 wird das Vereinigte Königreich als erstes Land überhaupt aus der Europäische Union austreten. Bei dem Referendum am 23. Juni 2016 stimmten 17,4 Millionen Briten für den Austritt aus der EU, 16,1 Millionen waren dagegen. Betrachtet man die Debatten über die Brexit-Entscheidung, so gewinnt man den Eindruck, als hätten sich die Briten an einem warmen Sommertag im Juni 2016 im Pub von rechtsnationalistischen Kampftrinkern abfüllen lassen, um dann anstatt ins Nachbarlokal ins Wahllokal abzubiegen, um einfach mal dem eigenen Frust freien Lauf zu lassen. Ein Ausrutscher unwissender und fehlgeleiteter „angry Britons“, die mit der Aussicht darauf, endlich die Zugbrücken zum Kontinent wieder hochziehen zu können, die Zukunft ihrer eigenen Kinder in den Abguss spülten.

Starkes demokratisches Votum oder dumpfer Protest? In diesem Sinne urteilten nicht nur große Teile der kontinentalen Öffentlichkeit samt ihrer Eliten über den Ausgang des Referendums, sondern auch die Mehrheit der britischen politischen Klasse. Tatsächlich hatte keine der beiden großen Parteien den Brexit befürwortet. Vielmehr hatte der konservative Premierminister David Cameron das Referendum angestoßen in der Hoffnung, durch ein klares Votum für den Verbleib in der EU das Thema endlich ad acta legen zu können. Das komplette britische Establishment hatte massiv für die EU-Mitgliedschaft geworben – bis auf die schon zu diesem Zeitpunkt parlamentarisch kaum relevante United Kingdom Independence Party (UKIP) und noch marginalere Gruppen. Trotzdem entschieden sich die Briten anders, und dies ziemlich eindrucksvoll.

