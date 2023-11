Für Frankreich ist diese Rauferei, die tatsächlich ein Verbrechen war, das wichtigste Politikum dieser Woche. Auf X (Ex-Twitter) und in der Nationalversammlung spricht Innenminister Gerald Darmanin vor Beginn eines Trauermarsches am heutigen Mittwoch von einem „Verbrechen“ und „abscheulichen Mord“. Sieben der mutmaßlichen Täter wurden mittlerweile festgenommen. Die Staatsanwaltschaft in Valence ermittelt nun wegen Mordes und versuchten Mordes in einer kriminellen Vereinigung.