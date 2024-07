Doch in diesem Jahr, seinem 30. an der Macht, versucht er es wieder, dieses Mal mit Hilfe Pekings: Erstmals findet ein belarussisch-chinesisches Manöver statt, bei dem die Russen offiziell nur Beobachter sind. Mit Argwohn verfolgt man auch aus Moskau, dass die Chinesen immer mehr Infrastrukturprojekte für Minsk realisieren, darunter die Modernisierung von Eisenbahnstrecken. Die rückständige russische Maschinenbauindustrie ist dazu nicht in der Lage, auch muss sie derzeit vor allem Panzer und Kanonen produzieren.