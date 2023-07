Mehrheit steht hinter Kürzung

Eingeführt wurde das Elterngeld ursprünglich, um die Erwerbsneigung von Frauen zu erhöhen und die Familienarbeit gleicher auf beide Geschlechter zu verteilen. So heißt es jedenfalls offiziell. Tatsächlich hat sich der Anteil der Männer, die das Elterngeld in Anspruch nehmen und sich an der Erziehung der eigenen Kinder stärker beteiligen, in den letzten Jahren kontinuierlich erhöht. Diese Effekte sieht Paus nun aber bei den Besserverdienenden in Gefahr.