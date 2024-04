„Hmmm“, flüstert Jonnine Bautista vor sich hin, als sie den Scheideweg in Schwäbisch Gmünd abfährt. „Ich glaube, hier können wir nicht bohren.“ Die Bäume, die dort am Wegesrand stehen, kennt sie zwar nicht beim Namen, hat sie aber in vielen anderen Orten schon gesehen. „Unterm Grund haben die eher tiefe Wurzeln“, weiß die 30-Jährige und überlegt: „Dann müssen wir die Löcher eben irgendwo in der Nähe bohren.“

Bautista plant das Glasfasernetz für Schwäbisch Gmünd, damit die Menschen der baden-­württembergischen Stadt schneller im Internet surfen können, die Betriebe wettbewerbsfähiger werden. „Prinzipiell könnten wir so etwas schnell erledigen“, sagt Bautista. „Aber für die Bohrungen und die Verlegung der Rohre und Kabel brauchen wir natürlich eine Genehmigung.“ Und die Behörden seien manchmal unberechenbar.