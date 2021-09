Liest jemand Parteiprogramme? Seit dem Internetzeitalter loggen die Bürger sich lieber in einen Wahl-O-Mat ein, kreuzen dort ihre Präferenzen an (oder das, was sie dafür halten) und hoffen, dass am Ende jene Partei oben aufpoppt, die sie vorher schon zu wählen vorhatten. Wähler sind konservative Wesen. Wenn in der Wahlnacht viel von Wählerwanderung die Rede ist, dann verzerrt das diese Beharrungskräfte.

Tatsächlich unterscheiden sich die fiskal- und wirtschaftspolitischen Programme der Parteien in diesem Jahr mehr als sonst. Schließlich geht es darum, wie die Lasten der Pandemie verteilt und die Kosten der Klimakrise geschultert werden. Grob gesagt steht ein liberal-­konservativer Block aus Union und Freien Demokraten einem linken Bündnis von Grünen, SPD und Linken gegenüber. Während die Liberal-Konservativen stärker auf die Wahlfreiheit des Einzelnen und die Kräfte des Marktes setzen, verhält sich das linke Lager paternalistisch und verspricht einen weiteren Ausbau des Sozialstaats durch massive Umverteilung von Steuergeld.