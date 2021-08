Wir könnten bald die Roaring Twenties des 21. Jahrhunderts erleben. Dafür spricht das vitale Bedürfnis vieler Menschen, endlich wieder in vollen Zügen zu leben. Dem gesellen sich ökonomische und historische Fingerzeige hinzu. Die Menschen wollen das Geld ausgeben, das sie in der Pandemie zwangssparen mussten. Schaut man sich die Szenarien an, so wird in allen G-7-Ländern in diesem Jahr ein Wohlstandsgewinn erwartet. Er reicht von mehr als 6 Prozent Wachstum in den USA über 3,6 Prozent in Deutschland bis zu gut 3 Prozent in Japan.