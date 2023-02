So erreichen Sie Felix Lill:

Kryogene Pumpen wie diese hier“, doziert Kim Chul-won und deutet auf einen wuchtigen Zylinder aus Metall neben sich, „werden nur in Japan produziert.“ Unverzichtbar seien sie, erklärt der Südkoreaner mit Stoppelhaar und schwarzem Anzug, damit Schiffe flüssiges Erdgas (LNG) über die Ozeane transportieren können. Durch die Pumpen wird der begehrte Rohstoff bei niedrigen Temperaturen ins Schiffsinnere hinein- und bei Ankunft am Zielhafen wieder hinausbefördert. „Leider geht die Herstellung mit sehr hohen Fixkosten einher. Häufig ist sie auch Optimierungen in Sachen Energieeffizienz unterworfen.“

Beim ersten Hinhören scheint Kim Chul-won seinen Zuhörern sagen zu wollen: Hier, in seinem Heimatland Südkorea, werde man derart komplexe Pumpen niemals selbst produzieren können. Warum auch, wenn man sie aus dem benachbarten Japan einkaufen kann? Aber die Pointe von Kims Vortrag ist eine andere. Er hebt seinen Zeigefinger: „2021 haben wir mit der Entwicklung begonnen. In der zweiten Hälfte 2023 bringen wir ein fertiges Produkt auf den Markt und werden dann über niedrige Preise konkurrieren.“