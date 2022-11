Erdgas aus Deutschland - Kippt das Fracking-Verbot? Geologen springen Christian Lindner bei

Die FDP will mehr Erdgas in Deutschland fördern. Dazu ist die Fracking-Technologie notwendig. Doch dagegen wehren sich die Grünen. Nun haben sich renommierte Geologen in die Debatte eingeschaltet. Sie wollen mit Vorurteilen aufräumen und sehen in der heimischen Gasgewinnung großes Potenzial.