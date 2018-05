Die EU scheint endlich ihre neue Glühbirne gefunden zu haben. Nachdem sie im Jahre 2009 mit dem Aus für den glimmenden Draht aus Wolfram bereits den Niedergang der Industriekultur eingeläutet hat, soll nun erneut verboten werden, was bislang nebensächlich alltäglich war, und plötzlich so bedeutungsvoll scheint:

Bald soll es nach dem Willen der EU-Kommission nicht nur Wattestäbchen, Plastikgeschirr und Plastikbesteck an den Kragen gehen, sondern auch unserer Cocktailkultur. Strohhalme und diese oft mit Glitzerpalmen bestückten Stäbchen zum Umrühren der Getränke sollen verboten werden. Auch unseren Kindern soll der Spaß verdorben werden. Denn auch diesen unscheinbaren Halterungen für Luftballons droht das Ende. Dabei ist es dank dieser Teile möglich, dass kein Verknoten der Ballons mehr notwendig ist, um die Luft in ihnen zurückzuhalten – eine nicht zu unterschätzende Zeitersparnis und Arbeitserleichterung etwa für Sparkassen-Mitarbeiter am Weltspartag (hier schnell Vorrat kaufen!).

Solche wichtigen Produkte sollen also verboten werden? Gut für die Umwelt soll das sein, heißt es. Natürlich möchte man dem zunächst auch kaum widersprechen. Kurze Verunsicherung entsteht nur, wenn Umweltexperten zurecht darauf verweisen, dass keineswegs alle Alternativen, etwa jene aus Bambusholz, insgesamt eine bessere Umweltbilanz aufweisen. Aber immerhin: Wer Wattestäbchen und Plastikgeschirr verbietet, schützt die Ozeane vor Plastikstrudeln von der Fläche Deutschlands und außerdem zahlreiche Fische, Vögel und Menschen vor Mikroplastik-Granulaten im Gedärm.

Plastik kann so praktisch sein

Aber an das bisschen Plastik werden wir uns doch gewöhnen können – notfalls richtet es die Evolution. Darum muss man doch einmal kritisch fragen: Will man wirklich gleich wieder alles verbieten? Kippt man da die Plastikente nicht mit dem Bade aus? Da steckt doch sicherlich wieder die ein oder andere Verbotspartei dahinter. Eines ist doch so klar, wie eine perfekt über die Nudelsalatschüssel gespannte Frischhaltefolie: Was für ein anstrengendes und trostloses Leben wird uns nun dräuen, ohne unsere lieb gewonnenen Kunststoffprodukte – Kulturgutplastiken unserer Zeit?! Sie sind praktisch und billig. Sie wiegen wenig, ihr Transport ist also besser für die CO2-Bilanz als etwa der von Porzellangeschirr und Silberbesteck. Und: Kunststoffe sind inzwischen sogar vielseitig recyclebar oder wie es immer öfter heißt: upcyclebar.

Das hat die EU mal wieder nicht bedacht. Mit Müll hatten wir tatsächlich einen völlig neuen Wirtschaftszweig geschaffen. Auf hippen Großstadtflohmärkten und sogenannten Trash-up-Festivals bekommen selbst Plastikgabeln ein zweites Leben. Beeindruckend, wie aus alten Legosteinchen Gürtelschnallen werden, aus alten Schreibmaschinen-Tasten Ringe zum Anstecken oder aus siebziger-Jahre Sunkist-Trinkpäckchen Handtaschen. Noch beeindruckender, zu welch stattlichen Preisen diese Utensilien sodann als „Alltägliches im neuen Look“ unters Volk gebracht werden. Um die Hälse mancher Recycling- und Upcycling-Freunde hängen wahre Wertschöpungsketten. Nicht zuletzt erwachsen auch immer mehr Start-Ups aus den Müllhaufen der Fastfood-Gerichte. Manche famosen Gründer recyclen selbst aus Zigarettenstummeln Parkbänke – eine Art Perpetuum mobile der Upcycling-Wirtschaft, verweilen Raucher doch als Rohstofflieferanten allzu gerne auf solchen Sitzgelegenheiten.

Niedergang der Upcycling-Industrie?

Ausgerechnet diesem aufstrebenden Upcycling-Design-Markt will die EU doch nicht etwa den Garaus machen, schlicht indem sie ihm seine Rohstoffgrundlagen per Prohibition entzieht?

Plastic waste is choking our oceans, killing wildlife and threatening our own health.

We're targeting the 10 most found plastic waste items on Europe's beaches as well fishing gear.https://t.co/Uyqr74Z3Vv #PlasticsStrategy #CircularEconomy pic.twitter.com/wA3ynu1VQw — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) 28. Mai 2018

Da ist sie doch wieder, die berüchtigt berühmte Verbotskultur einer ebenso berüchtigt bürokratischen EU! Was hätte man aus derartigen Produkten moderner Wegwerf-Dekadenz nicht alles upcyclen können?! Nehmen wir etwa dieses innovative Körbchen aus hoffentlich unbenutzten Ohrenputzern:

Nur nichts überstürzen

Aber keine Panik. Für alle Besorgten, die ihr Geschäftsmodell auf Upcycling ausgerichtet haben und auch für alle sonst Verärgerten: Für den neuesten Verbotsvorschlag aus Brüssel gibt es bereits Entwarnung oder immerhin eine Schonfrist: Die von der Kommission vorgelegte Richtlinie ist zunächst nur ein Vorschlag und muss erst mit allen EU-Staaten und dem EU-Parlament verhandelt werden. Zudem dürfte es noch Jahre bis zu der Verabschiedung und erst recht zu ihrer jeweils nationalen Umsetzung dauern. Großbritannien könnte sich nach einem vollzogenen Brexit sogar ganz entziehen.

Damit schließt sich durchaus ein Kreis: Mit Entscheidungs- und Umsetzungsprozessen in der EU verhält es sich ähnlich, wie mit dem gesunden Menschenverstand – auf beides lohnt das Warten meist nicht. Egal, wie dringlich eine Lage ein Handeln erfordern würde. Die sogenannte Convenience, zu deutsch Bequemlichkeit, darf vorerst weiter siegen:

Auch künftig kann weiterhin Geld auf Hipster-Märkten liegen lassen, wer nachhaltig, aber dämlichen Recycling-Nippes kaufen will, um anschließend fürs spontane Grillen im Stadtpark doch wieder auf die überteuerten Plastikmesser und -gabeln von der Tanke zurückzugreifen. Kein Mensch muss sich vorerst sorgen, dass ihm die weißlichen Plastikzacken seiner Gabel nicht auch weiterhin im sehnigen Schweinehals abbrechen. Auch künftig wird das Plastikmesser noch seine stumpfen Dienste auf laprig-durchweichten, mit Kunststoff laminierten Papptellern leisten.

Fassen wir uns deshalb aber nicht nur an den Kopf, sondern auch an die eigene Nase. Würden wir alle, wie im Falle solcher spontanen Grilleinfälle, vorausschauender, umsichtiger und weniger bequemlich planen, wäre dies womöglich sinnvoller und umweltfreundlicher als vom Lobbyismus verwässerte und verzögerte EU-Verbote. Weniger hastig – das hieße in vielen Fällen bereits weniger Plastik.