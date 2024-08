Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Gesetze und Verordnungen sind dazu da, Klarheit und Sicherheit für die Praxis zu schaffen. Wo langfristige Investitionen erfolgt sind, ist diese Sicherheit in den Betrieben Grundlage für Disposition, stabiles Standing am Markt und Vertrauen von Beschäftigten und Kunden. Die bestehende Stromnetzentgeldverordnung, nach der bislang verfahren wurde, ist noch bis 31.12.2028 in Kraft. Diese Regelung durchkreuzt jetzt die Bundesnetzagentur.

Die gesamte Energieversorgung beruht auf unzähligen Regelungen. Doch das Instrument der deutschen Energiepolitik ist nicht die Verlässlichkeit, sondern das „Abweichungsverfahren“. Zum Beispiel sind es Abweichungsverfahren, mit denen aus ausgewiesenen Schutzgebieten gesetzlich geschützter Tiere Industriegebiete für Windräder gemacht werden.