Ein intelligentes System stellt man sich eigentlich anders vor: Als am vergangenen Freitag der Vorstand des amerikanischen Tech-Unternehmens OpenAI vollkommen unerwartet seinen CEO Sam Altman feuerte, war schnell klar, dass eine rationale und gut durchdachte Entscheidung im Idealfall anders hätte aussehen müssen. Denn Altmans Suspendierung und die Benennung der bisherigen Technischen Direktorin Mira Murati, einer 34-jährigen Tochter albanischer Einwanderer, die nur mit starkem Akzent Englisch spricht, löste weit über das Unternehmen hinaus einen Dominoeffekt aus. In nur wenigen Stunden kündigten Altmans Stellvertreter Greg Brockman sowie drei ausgewiesene KI-Experten und kehrten OpenAI den Rücken: „Sam and I are shocked and saddened by what the bord did today“, schrieb Brockman am darauffolgenden Samstag auf dem Kurznachrichtendienst „X“.

Doch da war die Selbstdemontage eines der wichtigsten Newcomer-Unternehmen der Technologiebranche längst im vollen Gange. Kaum, dass die Nachricht von Altmans Kündigung nach Börsenschluss die Runde gemacht hatte, meldeten sich wichtige Investoren, um Druck auf den offensichtlich verwirrten Vorstand von OpenAI auszuüben – darunter auch der Tech-Gigant Microsoft, der immerhin 49 Prozent der Unternehmensanteile von OpenAI hält. Man möge Altman zurückholen, so lautete zunächst die Forderung der wichtigsten Kapitalgeber. Und ihre Sorge um das Unternehmen schien nicht aus der Luft gegriffen zu sein: Einige Tage später nämlich schon sollen hunderte Mitarbeiter von OpenAI mit Kündigung gedroht haben – darunter sogar Altmans Interims-Nachfolgerin Mira Murati.