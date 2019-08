Es tut sich was im Weltraum, oder besser gesagt in der mikroskopisch kleinen Ecke des Universums, die wir Menschen zu unserem Vorhof gemacht haben: Exzentrische Milliardäre aus den USA planen, Kolonien auf Mond und Mars zu errichten, Luxemburg bereitet sich darauf vor, Rohstoffe von Asteroiden abzubauen, und wer dem US-amerikanischen Hotelunternehmer Robert Bigelow glaubt, kann vielleicht schon in ein paar Jahren Urlaub in Weltraumhotels machen – vorausgesetzt, das nötige Kleingeld ist vorhanden.

Noch vor zehn Jahren schienen solche Ideen eher Science-Fiction zu sein als realistische Geschäftsmodelle. Aber die Raumfahrtindustrie befindet sich gerade in einer tief greifenden Umbruchphase: Die Preise für Raketenstarts implodieren geradezu. Bis das Spaceshuttle 2011 unter anderem aus Kostengründen eingestellt wurde, hatte jeder Start etwa eine halbe Milliarde Dollar gekostet. Die europäische Ariane-5-Rakete in den Weltraum zu schießen, kostet heute etwa 150 Millionen Euro, und SpaxeX – das spektakuläre Raumfahrtunternehmen von Elon Musk – wirbt auf seiner Website mit Startpreisen von rund 60 Millionen Dollar.

