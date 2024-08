Behelmt inszenierte sich Bundeskanzler Olaf Scholz als Messias der deutschen Schiffbauindustrie. Pressewirksam versprach er der Meyer-Belegschaft: Man lasse niemanden mit seinen Sorgen im Stich. Das niedersächsische Unternehmen mit Sitz in Papenburg beschäftigt rund 3.300 Mitarbeiter, die unter anderem auch in Niederlassungen bei Rostock und in Turku (Finnland) arbeiten. Weitere 18.000 Arbeitsplätze bei Zulieferern hängen am Schicksal der angeschlagenen Werft.

Die Meyer Werft ist auf den Bau von Kreuzfahrtschiffen spezialisiert und gehört zu den größten Anbietern in diesem Bereich. Eigentlich eine Branche mit Potenzial. Denn die Kreuzfahrt floriert. Allein die Reederei Aida Cruises steigerte im Zeitraum von 2009 bis 2019 ihre Umsatzerlöse um 200 Prozent. Der Markt ist nicht gesättigt und verlangt nach mehr. Zu den Profiteuren zählen auch Werften wie Meyer – die Auftragsbücher sind voll. Laut Vorstand seien Aufträge mit einem Volumen von elf Milliarden Euro bereits geplant. Wie kam es dann zu der finanziellen Schieflage, die zum nun erhörten Ruf nach Staatshilfen führte?