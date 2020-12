Einen solchen Vorgriff haben die Mitarbeiter der zuständigen Behörde wohl noch nie erlebt. „Nie waren der Druck und das Tempo größer, Impfstoffe unter die Menschen zu bringen“, sagt Nina Babel, Immunologin an der Berliner Charité. In atemraubender Geschwindigkeit haben Unternehmen und Behörden derzeit zwölf von mindestens 226 Impfstoffprojekten weltweit in die dritte und letzte Studie an Menschen vor der Zulassung katapultiert. Selbst Brancheninsider staunen über den Sprint besonders der Behörden, der sonst eher ein Langstreckenlauf mit Unterbrechungen ist.