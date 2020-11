Herr Hömke, mittlerweile befinden sich 11 von 224 Impfstoffprojekten in der letzten und entscheidenden Impfstoffstudie mit Menschen (klinische Phase III). Sie sind Forschungspressesprecher des Verbands forschender Arzneimittelhersteller (VfA). Wie beurteilen Sie die Situation?

Dieses Tempo hätten wir Anfang des Jahres nicht erwartet. Die Unternehmen haben sich alle selbst überboten. Und auch die Arzneimittelbehörden und die Ethikkommissionen haben Großes geleistet. Denn jede Studie muss genehmigt werden, was normalerweise einige Wochen in Anspruch nimmt. Bisher konnte auf eine Studie praktisch nahtlos die nächste folgen.