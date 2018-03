So erreichen Sie Alexander Grau:

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Vor Kurzem erschien sein Buch „Hypermoral. Die neue Lust an der Empörung“ beim Claudius Verlag München.

Es gibt den Mitarbeiter des Monats, den Vogel des Jahres und den Fernsehfilm der Woche. Weshalb also sollte es nicht auch Gedanken der Woche geben – neudeutsch „Thoughts of the Week“? Das klingt modern, das klingt innovativ, das klingt nach Zeitgeist.

Folgerichtig und in der banalen Logik der Public Relation folgend, veröffentlicht die Deutsche Bank unter diesem schmissigen Titel seit einiger Zeit kurze Videoclips. In denen geben Wissenschaftler, Unternehmer, Manager und Menschen aus dem Kulturbereich Weisheiten zum Besten, die in der Welt der Banken, Investoren und Consultants wohl als innovativ und zukunftsweisend gelten. Die Botschaft: Die Deutsche Bank hat die Hand am Puls der Zeit. Hier sitzen die Querdenker und Visionäre.

Alles andere als innovativ

Das alles ist an sich schon unfreiwillig komisch. So richtig drollig wird das Ganze aber, wenn man sich die Clips selbst anschaut. Zum Beispiel denjenigen mit dem Schauspieler und Coach Bernard Hiller. Den Mann muss man nicht kennen. Wichtig ist, dass er in der Berater- und Coachingbranche einen prominenten Namen hat. Seine Botschaft: Positives Denken erfordert Mut. Genau diesen Mut hätten Führungskräfte: „Sie riskieren alles.“ Denn: „Wer nicht bereit ist zu verlieren, kann nie gewinnen.“ Auweia!

Neben solchen nassforschen Sprüchen aus der Mottenkiste von Managerseminaren bieten die Spots der Deutschen Bank ein buntes Potpourri aus der Welt intellektueller Biederkeit. So erfährt der geneigte Zuschauer, dass mehr Frauen in Entscheidungsgremien zu unser aller Vorteil sind, dass Innovation kein Team-Sport ist oder dass Innovationen sehr wichtig sind für die deutsche Volkswirtschaft.

Das ist alles nicht falsch. Dumm nur, dass es nichts Abgestandeneres und Uninnovativeres gibt als das Dauergeschwätz von der Innovation. Wirklich innovativ wäre es, das Wort „innovativ“ endlich aus dem Managerjargon zu streichen. Doch das nur nebenbei.

Autoritärer Jargon

Die Clipreihe der Deutschen Bank gibt ein bedrückendes Bild der herrschenden Ideologie in den Chefetagen der Wirtschaft, der Think-Tanks und Consultants. Man gibt sich originell, querdenkend und zukunftsweisend. Tatsächlich produziert man jedoch einen intellektuellen Einheitsbrei, der Progressivität signalisieren soll, faktisch jedoch nichts anderes ist als konfektionierter Nonkonformismus.

Umso verräterischer sind die politischen Botschaften, die in den „Gedanken der Woche“ zum Besten gegeben werden. Etwa durch Ulrike Guérot. Die ist Politwissenschaftlerin am Department für Europapolitik und Demokratieforschung der Donau-Universität Krems. Zudem leitet sie das von ihr gegründete European Democracy Lab, das sich zum Ziel setzt „transnationale Paradigmen zu entwickeln und alternative Konzepte europäischer Politik zu erforschen“.

Nun ist es selbstverständlich legitim, sich über Fragen eines postnationalen Europas Gedanken zu machen. Nachdenken kann man über alles. Interessant – und verräterisch – ist jedoch dabei der Jargon, den Guérot auf dem Vlog der Deutschen Bank pflegt. Denn der ist reichlich autoritär. Suggeriert wird Alternativlosigkeit. Seit einiger Zeit ein beliebtes Mittel.

„Der Nationalstaat muss in Europa abgeschafft werden“, erfährt der verblüffte Hörer, „denn wir wollen eine europäische Demokratie“, und „wir müssen verstehen, dass die Nation nicht der Träger von Identität ist.“ „Muss“, „wir wollen“, „wir müssen“: Das ist der Wortschatz intellektueller Gouvernanten. Natürlich muss keiner etwas, und „wir“ – wer immer das sein soll – müssen schon mal gar nichts.

Wirtschaft und Linke Hand in Hand

Abgesehen von der penetranten persuasiven Rhetorik, die dem Zuschauer hier übergebraten wird und die mit dem kurzen Format allein nicht zu erklären ist, erstaunt jedoch vor allem das mediale Umfeld: Die Deutsche Bank wirbt also, anders kann man das nicht verstehen, auf ihrem Vlog für die Abschaffung des Nationalstaates.

Aus Sicht einer international agierenden Bank mag das stimmig sein. Die Unverblümtheit, mit der man hier agiert (beziehungsweise agitiert) ist allerdings doch bemerkenswert. Interessant ist zudem, dass man sich dafür der Rhetorik der politischen Linken bedient – und dass diese Linke dabei auch noch mitmacht.

Zugleich erklärt dieser kleine Medienbeitrag sehr schön, weshalb die Linke in fast ganz Europa in der Krise ist. Eine Linke, die sich in ihrer transnationalen Verblendung zum Erfüllungsgehilfen der Finanzwirtschaft macht und dabei offen die Sozialpolitik als Mittel anpreist, widerspenstige Bürger einzubinden, muss sich über ihren Niedergang nicht wundern.