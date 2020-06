So erreichen Sie Daniel Stelter:

War es das schon? Nach dem stärksten Börseneinbruch der Geschichte ging es rasch wieder aufwärts. 1929, 1987, nach dem Platzen der New-Economy-Blase und nach der Finanzkrise ging es langsamer nach unten und viel langsamer nach oben. Zwar sind die alten Höchststände in weiter Ferne, einige Bereiche – so die Technologieaktien – liegen für 2020 aber bereits wieder im Plus. Erste Börsianer sprechen schon von einem bevorstehenden neuen Bullenmarkt.

Drei Annahmen liegen dem zugrunde: 1. Die Realwirtschaft erholt sich rasch von den Folgen der weltweiten Lockdowns. 2. Es kommt zu keiner weiteren Infektionswelle, die weitere Lockdowns erforderlich macht. 3. Die Notenbanken vollbringen wieder einmal das Wunder, Finanzmärkte und Realwirtschaft aus der Krise zu führen. Zweifel sind angebracht.

