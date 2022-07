Neulich rief der Sohn der Bundestagsabgeordneten Claudia Raffelhüschen aus den USA zuhause in Freiburg an. „Was macht ihr denn da drüben?“, fragte der Medizinstudent seine Mutter. Konkret meinte er die Entlastungsmaßnahmen der hiesigen Bundesregierung. „Kannst du dem so zustimmen?“, fragte er seine Mutter. „Wir sind in einer Koalition aus drei Parteien und müssen jetzt kluge Kompromisse finden“, antwortete die nach der Bundestagswahl überraschend in den Bundestag eingezogene Volkswirtin. „Mama ist jetzt wirklich zur Politikerin geworden“, kommentierte der Sohn gegenüber dem Vater dann die neue Rhetorik der Mutter.

Nach gut einem halben Jahr im Amt und einer Zeitenwende später äußert sich von allen drei Ampelparteien der Bundesregierung innerhalb der FDP am meisten Frust. Obwohl auch Grüne und Sozialdemokraten etwa bei Waffenlieferungen und Rüstungspolitik sich neu erfinden und mancher geradezu sich selbst verleugnen musste, ist bei vielen Liberalen vor allem an der Basis und in den Unternehmen der Unmut groß und ansteigend. Wo sind die FDP und ihr Vorsitzender Christian Lindner geblieben, die sie aus dem Wahlkampf kannten?