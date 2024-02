Ilgin Seren Evisen schreibt als freiberufliche Journalistin über die politischen Entwicklungen in der Türkei und im Nahen Osten sowie über tagesaktuelle Politik in Deutschland.

Der Bundestagsabgeordnete Christoph Hoffmann (FDP) war von 2007 bis zu seiner Wahl in den Bundestag 2017 Bürgermeister der Gemeinde Bad Bellingen. Hoffmann ist amtierender Vorsitzender des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

Herr Hoffmann, Sie sind entschiedener Gegner des geplanten EU-Lieferkettengesetzes. Welche negativen Folgen befürchten Sie?

Das EU-Lieferkettengesetz wird in der Summe negative Auswirkungen für Entwicklungsländer haben und schlecht sein für Deutschlands Industrie. Es wird nicht mehr Investitionen in Entwicklungsländern geben, sondern weniger. Die Kaufkraft der Europäischen Union reicht nicht, um die Wettbewerbsbedingungen der globalen Märkte zu diktieren. Europäische Unternehmen würden sich aufgrund rechtsunsicherer Vorgaben und aus Angst vor Reputationsschäden aus wichtigen Drittländern zurückziehen. Diese scheuen die neue Bürokratie und den damit wahrgenommenen Neokolonialismus. Die Länder haben kein Problem, ihre Produkte woanders abzusetzen.

Zuletzt erhielt Ihre Partei wegen des Versuchs, das Lieferkettengesetz zu verhindern, auch Kritik aus der deutschen Zivilgesellschaft. Der Sprecher der Initiative Lieferkettengesetz, Johannes Heeg, äußerte sich gegenüber der taz, dass die FDP mit der Blockade des Gesetzes die Glaubwürdigkeit Deutschlands auf europäischer Ebene in Gefahr bringe. Wie stehen Sie zu diesen Vorwürfen?

Christoph Hoffmann

Momentan entsteht der Eindruck, wir seien die einzigen mit Vorbehalten gegen das Gesetz. Das ist mitnichten so. Im Austausch mit Botschaftern aus Afrika habe ich auch viel Kritik an dem Gesetz gehört. Hat man die je gefragt? Europa oder China sind auf dem Weg zum Wohlstand durch harte Zeiten weit geringerer Standards gegangen. Wollen wir diesen Weg zu Wohlstand unseren Partnern, den Entwicklungsländern, verbieten? Sie werden nicht von Beginn an die gleichen Brandschutzauflagen erfüllen können.

Auch der geschlossene Brief der vier Wirtschaftsverbände – Bundesverband der Deutschen Industrie, Bund der Deutschen Architekten, Deutsche Industrie- und Handelskammer und Zentralverband des Deutschen Handwerks – an Bundeskanzler Olaf Scholz war eine eindeutige Botschaft der deutschen Wirtschaft, die das Gesetz ebenfalls ablehnt.

Gehen Sie davon aus, dass das Gesetz der deutschen Wirtschaft schaden wird?

Die geplante Richtlinie wird Unternehmen mit erheblicher Rechtsunsicherheit, Bürokratie und unkalkulierbaren Risiken konfrontieren. Die Unternehmen wägen deshalb ab, ob es überhaupt Sinn macht, in gewissen Entwicklungsländern zu investieren, oder ob sie nicht besser ihr Engagement beenden, weil sie dadurch ihr Kerngeschäft in Europa gefährden. Deshalb wäre das EU-Lieferkettengesetz ein erheblicher Rückschlag für die Entwicklung dieser Länder, was auch die negative Resonanz der afrikanischen Länder auf dieses Gesetz erklärt.

Befürchten Sie also, wie manch anderer Kritiker auch, eine Art De-Globalisierung?

Von De-Globalisierung würde ich nicht sprechen. Wenn Europa diese Richtlinien erlässt, heißt das ja nicht, dass die anderen Länder dabei mitspielen werden. Am Ende wären die einzigen Gewinner dieses Gesetzes Länder wie China, Türkei, Russland oder Indien. Nur weil wir die Produkte nicht mehr kaufen würden, können die Entwicklungsländer auf die Exporte ja nicht einfach verzichten. Europa – und damit auch seine Werte – wird weiter an Bedeutung verlieren. Europas Firmen sind ja die mit den besseren Bedingungen.

Allerdings heißen zahlreiche deutsche Unternehmen das neue Lieferkettengesetz gut und teilen Ihre Befürchtungen nicht. Wie erklären Sie sich deren Optimismus?

Das sind einige Unternehmen, die sich vom Gesetz Vorteile für sich versprechen oder glauben, die Einhaltung garantieren zu können. Oder große Firmen, denen die Bürokratie leichter fällt, aber keine Mittelständler. In Deutschland gibt es ja bereits ein Lieferkettengesetz. Allerdings geht die EU-Version weit darüber hinaus. Ab nächstem Jahr wären bereits Unternehmen ab 500 Mitarbeitern betroffen. Vor allem die Möglichkeit zu zivilrechtlichen Klagen ist im deutschen Lieferkettengesetz bislang ausgeschlossen und würde zu erheblichen Rechtsunsicherheiten führen. Stellen Sie sich falsche Anschuldigungen oder gefälschte Lieferscheine vor, davor ist niemand geschützt. Die Schlagzeile wäre „Firma XY verstößt gegen Menschenrechte“. Da können Sie dann einpacken in Europa. Aufgrund dieser Angst trauen sich einige Firmen erst gar nicht nach Afrika.

Wie könnte eine Alternative zu diesem Lieferkettengesetz aussehen?

Man sollte eher über Beratung der Staaten hin zu einer rechtsstaatlichen Lösung im eigenen Land nachdenken. Eine Negativliste von Firmen, mit denen man besser nicht zusammenarbeitet, wäre eine Alternative. Und die Verfolgung von Verstößen einzelner Firmen gegen Menschenrechte ist heute schon möglich. Also schwarze Schafe an den juristischen Haken nehmen, aber nicht alle verdächtigen und bürokratisieren. Die Kosten für Tausende von europäischen Zertifizierern würden am Ende von den Produzenten, zum Beispiel Kleinbauern in den Entwicklungsländern, bezahlt werden. Das ist nicht fair. Ich habe Kakao-Kooperativen gesehen, die alles richtig machen, aber nicht auf den „fairen“ Lohn kommen, weil der Ankaufspreis staatlich vorgegeben ist. Die dürften streng genommen gar nicht mehr in die EU liefern.

Ursprünglich zielte die Reform des Gesetzes darauf ab, die Verletzung von Menschenrechten in Entwicklungsländern zu verhindern. Können die Ihrerseits vorgeschlagenen Alternativen denselben Effekt erzielen?

Ich denke ja. Aber wir müssen mehr tun als bisher: eine konsequente Verfolgung von Menschenrechtsverstößen oder Umweltfreveln; über Entwicklungszusammenarbeit die Möglichkeit des Rechts und seiner Anwendung aufzeigen. Staaten in die Pflicht nehmen. Der Nationalstaat muss letztlich das Recht garantieren. Wenn man aber Unternehmen verpflichtet, ihre gesamte vor- und nachgelagerte Lieferkette penibel auf Verstöße gegen Umweltschutz, Gesundheit und Menschenrechte zu überprüfen, überfordert man sie und hilft damit nicht zwangsläufig den Entwicklungsländern. Wenn sich aufgrund des EU-Lieferkettengesetzes viele Unternehmen aus den Ländern zurückziehen, wirft das ihre Wirtschaft um Jahre oder Jahrzehnte zurück. Wir müssen die Länder bei ihrer Entwicklung unterstützen und sie nicht durch ausufernde Bürokratie überfordern.

Das Gespräch führte Ilgin Seren Evisen.

