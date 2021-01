Die Situation ist ernst. Täglich sterben in Deutschland und der Welt viel zu viele Menschen an und mit Corona. Die Rettung möglichst vieler Leben muss erste Priorität des politischen Handelns sein. Dazu steht auch der Einzelhandel. Für die geschlossenen Händler geht es darum, dass die Pandemie so schnell wie möglich unter Kontrolle gebracht werden kann. Nur dann sind entspannt in der Innenstadt bummelnde Kundinnen und Kunden wieder möglich.

Doch wer die Läden zum Schutz vor der Pandemie schließt, muss dann auch die Verantwortung für die wirtschaftlichen Folgen übernehmen. Große Teile des Einzelhandels in den Winterschlaf zu schicken und gleichzeitig keinerlei Perspektive aufzuzeigen – das geht nicht. Zum einen muss jetzt dringend ein klarer Fahrplan aufgestellt werden, der die Rahmenbedingungen für eine mögliche Wiedereröffnung der Läden festlegt. Zum anderen muss den durch die Ladenschließungen unverschuldet in Not geratenen Händlern wirkungsvoll und schnell unter die Arme gegriffen werden. Beides ist derzeit aber nicht erkennbar.

Endlich transparente Kriterien

Es braucht zeitnah klare Ansagen, unter welchen Voraussetzungen der Einzelhandel wieder öffnen kann. Bislang ist beispielsweise nie deutlich ausgesprochen worden, ob denn dann spätestens bei einer Inzidenz unter 50 die Ladentüren wieder aufgehen können. Das sich in den letzten Monaten eingebürgerte situative Handeln muss ein Ende finden. Wenn die Politik nicht die Akzeptanz für ihre Corona-Einschränkungen verlieren will, muss sie sehr rasch transparente Kriterien für das weitere Vorgehen festlegen. Das Auf-Sicht-Fahren ist keine Dauerlösung. In diesem Zusammenhang sind Diskussionen über eine Lockdown-Verlängerung bis Ostern ohne gleichzeitig klare Perspektiven zu geben nur schwer verständlich.

Gleichzeitig muss die Bundesregierung und hier insbesondere der Bundesfinanzminister jetzt Verantwortung übernehmen und zu dem gegebenen Wort stehen, dass Unternehmen in Not mit Hilfe rechnen dürfen. Bisher ist davon im Einzelhandel nicht viel angekommen. Umsatzverlusten von 36 Milliarden Euro im Lockdown-Handel im vergangenen Jahr stehen gerade einmal Hilfsleistungen in Höhe von 90 Millionen Euro gegenüber. Dass da etwas nicht stimmen kann, versteht man auf den ersten Blick. Rund 80 Prozent der Händler gehen dementsprechend aktuell davon aus, dass die derzeitigen Hilfsmaßnahmen nicht zur Existenzsicherung reichen. Knapp 60 Prozent der Unternehmen in den Innenstädten stehen ohne weitere staatliche Hilfen vor dem Aus. Das sind dramatische Zahlen.

Sehenden Auges in die Insolvenz

Der Bundesfinanzminister zeigt sich bislang unbeeindruckt und spricht immer wieder über elf Milliarden Euro staatliche Hilfen pro Monat. Die Antwort aber, welche Unternehmen dieses Geld in der Praxis tatsächlich bekommen, die bleibt Olaf Scholz schuldig. Denn die Kriterien für die Beanspruchung der Gelder sind so praxisfern festgelegt, dass kaum jemand in den Genuss der Nothilfen kommt. Mehrfach haben wir den Minister deutlich auf die Probleme hingewiesen. Die weiter andauernde Untätigkeit ist dementsprechend vollkommen unverständlich. Im Ergebnis werden sehenden Auges große Teil des stationären Modehandles in die Insolvenz getrieben. Ganze Innenstädte werden veröden, viele Menschen ein Stück Heimat verlieren.

Diese Entwicklung gilt es dringend zu verhindern. Es geht hier um Verlässlichkeit, Fairness und unternehmerische Existenzen sowie das Lebenswerk vieler Kolleginnen und Kollegen, die teilweise seit Generationen in der Branche sind. Es drohen bis zu 50.000 Insolvenzen. In den betroffenen Unternehmen könnten bis zu 250.000 Arbeitsplätze verloren gehen. Die Politik muss dringend handeln. Der Handel darf jetzt nicht alleine im Regen stehen gelassen werden.