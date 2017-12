Diese schöne Formulierung und die damit verbundene Behauptung gehen mir gar nicht mehr aus dem Kopf, und ich versuche mir vorzustellen, wie die an der bedauernswerten Merkel hängende Macht aussieht. Ist die Macht eine Eisenkugel an ihrem Fuß, oder sieht sie aus wie die zähe Masse, die Justine, gespielt von Kirsten Dunst, in Lars von Triers genialem „Melancholia“ am Fortkommen hindert? Oder ist sie gar wie Prometheus in der griechischen Mythologie an einen Felsen der Macht geschmiedet?