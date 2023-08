Vielleicht bin ich einfach nur etwas unsensibel oder habe die falsche Sendung gesehen. Aber als jetzt die Meldung kursierte, der WDR werde nicht nur alte Folgen der Otto-Show (1974-1979) mit Warnhinweisen versehen, sondern auch jene von „Schmidteinander“ (1990-1994), bin ich natürlich zu Studienzwecken sogleich in die öffentlich-rechtliche Mediathek eingetaucht, um mir selbst ein Bild zu verschaffen.

Erste Erkenntnis: Man findet dort nichts, sehr wohl aber bei Youtube. Warum der WDR also überhaupt so einen Bohei wegen Archivmaterials macht, das sich die Fans von Harald Schmidt und Herbert Feuerstein ohnehin mit zwei Mausklicks aus dem Internet ziehen können, bleibt vorerst ein Rätsel. Womöglich ist es auch nicht besonders schlau, das allgemeine Interesse an aus heutiger Sicht gefährlich einzustufenden Fernsehshows überhaupt erst zu wecken, indem man sie mit seltsamen Triggerwarnungen versieht: „Das folgende Programm wird, als Bestandteil der Fernsehgeschichte, in seiner ursprünglichen Form gezeigt. Es enthält Passagen mit diskriminierender Sprache und Haltung.“ Aber auch dafür existiert mit Sicherheit eine senderinterne Logik.

„Feuerstein und Fozzibär“

Jedenfalls wurde meine Hoffnung auf üble Schmidt-und-Feuerstein-Zoten von vor 30 Jahren bitter enttäuscht. Oder ich hatte einfach Pech und wählte zufällig die falsche Sendung aus (in diesem Fall eine Schmidteinander-Aufzeichnung vom 21. Februar 1993). Die eigentlichen Schreckmomente bestanden vor allem darin, dass die Fernseh-Neunziger aus heutiger Perspektive eher wirken wie die Achtziger (Klamotten, Frisuren, Technik etc.). Und dass die Witze – aller Legendenbildung zum Trotz – eher Kindergeburtstagsniveau hatten: ein Flipperautomaten-Imitator, „Comtessa Gunilla bittet zu Tisch“, Brigitte Bardot beim Robben-Keulen. Und alberne Anzüglichkeiten wie „Feuerstein und Fozzibär“ („Wie oft muss der Bär gebürstet werden?“) dürften selbst bei zwölfjährigen Kindern eher für Unverständnis sorgen denn Traumata auslösen: Unverständnis darüber, was die Eltern einmal derart lustig fanden, dass es jetzt noch einmal aus dem Keller der Sendeanstalten geholt und den Gebührenzahlern (mit vorheriger Warnung) ins Wohnzimmer expediert wird. Wirklich irritierend ist allenfalls der Sketch, bei dem Schmidt und Feuerstein als windige Finanzberater eine alte Oma übers Ohr hauen, indem sie deren Millionenvermögen bei zweieinhalb Prozent Zinsen aufs Sparbuch packen. Heute wäre man dankbar für solche Investitionen.

Mehr zum Thema:

Harald Schmidt hat sich inzwischen zur öffentlich-rechtlichen Gefahreneinschätzung seiner alten Sendungen selbst zu Wort gemeldet, und er tat dies mit gewohnter Lässigkeit: „Weltklasse! Ein echter ‚Schmidteinander‘-Gag. Nur schade, dass der selige Feuerstein das nicht mehr erlebt hat“, ließ er via Bild-Zeitung verlauten. In der Tat bedürfen solche Aktionen eigentlich keiner weiteren Kommentierung, die unfreiwillige Komik der Anstandswauwaus in den Rundfunkhäusern spricht vollständig für sich. Dort hält man die Zuschauer entweder für derart bescheuert und überempfindlich, dass eigentlich auch vor jeder einzelnen Episode von Dick & Doof gewarnt werden müsste, weil die beiden Helden aufgrund ihrer Benachteiligung (Übergewicht beziehungsweise Begriffsstutzigkeit) für ein gewisses Grund-Amüsement sorgen. Übrigens dürfte mich das regelmäßige Betrachten von „Western von gestern“ in meiner Kindheit zu jenem xenophoben Herrenmenschen gemacht haben, der ich heute nun einmal bin: unreflektierter Konsum von verfilmten Rollenklischees mit noch dazu heteronormativer Ausrichtung hinterlässt eben seine Spuren.

Schockbilder auf Zigarettenschachteln

Wer auch immer beim Westdeutschen Rundfunk für den Trigger-Unfug verantwortlich war: Glaubt man dort allen Ernstes, dass sich dieser Tage irgendeine unbedarfte Person vor die Glotze setzt, beim Zappen zufällig im WDR hängen bleibt – und dann nach Einspielung des Warnhinweises spontan den Sender wechselt, weil ansonsten das mentale Gleichgewicht aus dem Lot geraten könnte? Nein, da bleibt man natürlich erst Recht dran. Es ist also reine Selbstreferenzialität, die der Sender da betreibt – eine Art virtue signalling nach innen und nach außen gemäß dem Motto: Damit wollen wir nichts mehr zu tun haben. Aber dann sollte man es eben sein lassen und die anrüchige Ware gleich ganz unter Verschluss lassen. Eine Trigger-Warnung vor lächerlich harmloser Comedy funktioniert jedenfalls noch weniger als die Schockbilder auf Zigarettenschachteln. Denn immerhin dürfte der Anblick eines Raucherbeins noch niemanden dazu ermuntert haben, jetzt endlich mit dem Quarzen anzufangen. Wenn hingegen „das folgende Programm“ explizit „als Bestandteil der Fernsehgeschichte“ in seiner „ursprünglichen Form gezeigt“ wird, und zwar inklusive aller „Passagen mit diskriminierender Sprache und Haltung“, klingt das erstmal spannend.

Womit übrigens keineswegs gesagt ist, dass einstiger massentauglicher Humor made in Germany völlig harmlos gewesen wäre. Um das zu festzustellen, muss man sich lediglich einen Ausschnitt aus „Otto – der Film“ (1985) anschauen, in dem Otto Waalkes auf der Straße einen dunkelhäutigen US-Soldaten (gespielt von Günther Kaufmann) trifft und ihn folgendermaßen anspricht: „Hey, du Neger? Schwarze Kopf, schwarze Bauch, schwarze Füß.“ Dieser „Neger“ wird in der sich anschließenden Szene per Haustürgeschäft als Sklave an eine ältere deutsche Dame verkauft. Otto: „Ich lasse Ihnen Bimbo erstmal zur Ansicht hier. Bimbo, das ist deine neue Herrin, mach mir keine Schande!“ Wie gesagt, noch Mitte der achtziger Jahre amüsierte sich fast ganz Deutschland über solche unterirdischen Dialoge, die heute nicht einmal mehr von Hardcore-Otto-Fans als augenzwinkernder Anti-Rassismus verteidigt werden dürften. Aber gibt es wirklich Leute, die vor derartigem Mist gewarnt werden müssten, damit sie nicht bleibende Schäden erleiden oder sich gar selbst zum munteren Rassismus ermutigt sehen?

Im Prinzip ist es ja ganz einfach: Man schaut sich diesen Mist an. Und denkt sich: Gut, dass so etwas heute nicht mehr produziert wird. Wer das aus irgendwelchen Gründen anders sieht, bei dem helfen dann auch keine Warnhinweise.