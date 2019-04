Die Reisegruppe besteht aus einem guten Dutzend Menschen. In zwei Kleinbussen sind sie gekommen an diesem bitterkalten und sonnigen Dezembernachmittag, um die Zionskirche zu besichtigen. Männer in Jeans, Pullover, Jacken, Frauen in Jeans, Pullover, Jacken. Ein Kinderwagen ist auch dabei. Die Gäste stammen aus den Vereinigten Staaten. Ihr Weg führt sie in die Berliner Zionskirche, weil hier vor 87 Jahren der frisch ordinierte Pfarrer Dietrich Bonhoeffer seine erste Stelle angetreten hatte. Er betreute eine Konfirmandengruppe und hielt ihr am 13. März 1932 eine abschließende Predigt: „Keiner soll euch je den Glauben nehmen, dass Gott (…) uns das gelobte Land sehen lassen will, in dem Gerechtigkeit und Friede und Liebe herrscht, weil Christus herrscht, hier nur von fern, einst aber in Ewigkeit.“

Reisegruppenleiter Richard Grenell, zugleich seit Mai 2018 Botschafter der USA in Berlin, lud am selben Dezembertag abends in seine Residenz nach Dahlem zur Weihnachtsfeier. Geschäftsleute waren gekommen, Journalisten, Freunde, Familie, einige Politiker. Feine Häppchen wurden gereicht und Sekt und Wein, man plauderte. Der Hausherr hielt jedoch keine Rede. Er schaute nicht auf das Jahr zurück, beschwor nicht die transatlantische Partnerschaft, lobte auch nicht seinen Präsidenten. Stattdessen stellte er sich neben den schwarzen Flügel und sang mit seinen Gästen Weihnachtslieder, leise und etwas verlegen. Klassische Lieder aus den Staaten waren es, „O little Town of Bethlehem“, „Hark! The herald angels sing“ und gleich zweimal „Joy to the world“. Freude der Welt, der Herr ist da.

