Mehrere Dinge kamen für diese Genusskolumne zusammen. Zum einen habe ich ja eine Vorliebe für intuitives Kochen bzw. intuitives Einkaufen. Und als mir neulich in einer gut sortierten Fischabteilung ein Netz mit Venusmuscheln ins Auge sprang, war klar, dass ich damit was machen will. Nichts gegen „profane“ Miesmuscheln, aber ihre in Frankreich und Südeuropa und auch in den USA und Asien sehr beliebten Verwandten sind einfach intensiver und würziger. Sie schmecken schlicht mehr nach Meer.

Deutschland ist längst ein Pasta-Land Dann wäre da noch das hehre Ziel, in meiner Genusskolumne auch an reale Konsumgewohnheiten der vielbeschworenen „Mitte der Gesellschaft“ anzuknüpfen. Was natürlich nicht heißen soll, dieser ganzen Fast- und Fertigfood-Kultur zu huldigen, aber der regelmäßige Verzehr von Pasta-Gerichten ist in Deutschland durchaus Mainstream. 78 Prozent der Deutschen essen mindestens einmal pro Woche Pasta, 40 Prozent sogar mehrmals pro Woche. Und es muss ja nun wirklich nicht immer „Miracoli“ o.ä. sein. Denn das steht – vollkommen zu Recht – schon lange auf dem Index der Geschmackspolizei.