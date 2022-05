Seit dem frühen Morgen rollten Panzer aus Belarus auf Kiew zu, die Staatschefs der Welt waren im Krisenmodus, einige befürchteten den Beginn eines dritten Weltkriegs. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine war erst wenige Stunden alt und hielt die Welt in Atem. Aber auf dem 50. Geburtstag des Dirigenten Teodor Currentzis, am Abend des 24. Februar in Sankt Petersburg, spielte der Krieg keine Rolle. Man lachte, spaßte, und Currentzis hielt eine Rede: Schwarzes T-Shirt, schwarze Hose, das Sektglas mit der Faust umklammert, tänzelte er vor seinem Publikum und schwadronierte über das Leben nach dem Tode und die Bedeutung des Lebens vor dem Tode. Dieses Leben würden er und sein Orchester MusicAeterna voll und ganz der Kunst widmen. Weltliche Werte, Statussymbole oder Geld, seien ihm egal – er sei allein vom Idealismus getrieben. Wie so oft gelang es Teodor Currentzis, seine Zuhörer zu verführen. Kein Wort von den rollenden Panzern, vom Krieg, von Wladimir Putin. Die Gäste des Dirigenten applaudierten diesem gespenstischen Schauspiel.

Teodor Currentzis, amtierender Chefdirigent des SWR-Orchesters, ist ein Phänomen der Klassikszene, einer, der Mozart und Mahler im Stehen gegen den Strich bürsten lässt. Ein gewaltiger Exzentriker, für manche ein Genie, für andere ein Scharlatan. Regelmäßig sorgt er mit seinem Ensemble MusicAeterna bei den Salzburger Festspielen für Aufsehen – und genau dort steht er nun auch in der Kritik. Sein Orchester wird von der russischen VTB-Bank gesponsert, die auf der europäischen Sanktionsliste steht. Die aktuelle Diskussion um Currentzis ist keine der musikalischen Ästhetik, sondern eine der politischen Abhängigkeit.