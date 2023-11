Randall ist Astrophysikerin und forscht an der Europäischen Südsternwarte (ESO) in Garching. Die ESO betreibt Teleskope in Chile und wertet Daten aus, die vom Ursprung von allem erzählen. Doch Randall forscht mittlerweile weniger als noch vor Jahren. Sie braucht nämlich Zeit. Zeit für weitere liebgewonnene Projekte: Wissenschaftskommunikation zum Beispiel, mit der sie insbesondere junge Frauen für MINT-Themen begeistern will. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Das macht sie etwa als Moderatorin für den Youtube-Kanal „Terra X Lesch & Co“ des ZDF und als Buchautorin (u. a. „Wellenreiten im Weltall“). Und sie braucht Zeit für ein weiteres Projekt: Sie will als erste deutsche Astronautin ins Weltall fliegen.