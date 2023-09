Folgt Chinas Aufstieg einem Masterplan; vielleicht sogar einer Art „Playbook“? Man könnte das tatsächlich glauben, liest man allein den Titel des gerade auf Englisch erschienenen neuen Buches der chinesischen Wirtschaftswissenschaftlerin Keyu Jin: „The New China Playbook: Beyond Socialism and Capitalism“. Es lohnt sich, dieses Buch zu lesen. Man erfährt darin viel über Chinas Selbstverständnis, über kulturelle, politische und wirtschaftliche Kontexte; und nicht zuletzt zeigt die an der London School of Economics lehrende Keyu Jin, was man in asiatischen (nicht nur chinesischen) Kontexten aktuell schreibt, andeutet oder erst gar nicht anspricht.

Chinas Aufstieg durch „Öffnung und Reform“ ist einzigartig; einem „Playbook“ aber folgte er nicht. Es war vielmehr, in den Worten von Deng Xiaoping, ein tastendes Überqueren des Flusses, von Stein zu Stein, Versuch und Irrtum, Korrektur und neue Justierung. Die Erfolge, von Keyu Jin in ihrem Buch in Phasen unterteilt, sind enorm und weit mehr als wirtschaftlicher Natur: Man hat das Analphabetentum ausgerottet, den Hunger besiegt, eine breite Mittelklasse, ein leistungsfähiges Bildungssystem, ein leidliches Sozialsystem geschaffen.