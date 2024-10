Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Christian Haffner:

Dr. med. Christian Haffner ist Facharzt für Allgemeinmedizin und Manuelle Therapie/Chirotherapie in Frankfurt am Main.

In der FAZ ist kürzlich eine Besprechung des Buches „Nachbeben – Die Pandemie, ihre Folgen und was wir daraus lernen können“ erschienen. Geschrieben hat es der Virologe Hendrik Streeck. Schon die Überschrift dieser Besprechung von Christian Schwägerl – „Aufrichtigkeit? Schön wär’s!“ – lässt allerdings erahnen, dass der Verfasser nicht ganz unvoreingenommen an das Werk herangegangen ist.

Statt Denkimpulsen zum Thema Aufarbeitung der Pandemie hätte sich der Autor von Streeck offenbar eine Art „Gang nach Canossa“ gewünscht. Für einen solchen jedoch besteht gerade im Rückblick auf die letzten Jahre keinerlei Anlass, hat sich doch längst herausgestellt, dass der Bonner Virenforscher in vielerlei Hinsicht, besonders in Bezug auf die nicht ausreichende Berücksichtigung von Kollateralschäden von Pandemie-Maßnahmen, recht behalten hat.