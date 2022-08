Jens Peter Paul war Zeitungsredakteur, Politischer Korrespondent für den Hessischen Rundfunk in Bonn und Berlin, und ist seit 2004 TV-Produzent in Berlin. Er promovierte zur Entstehungsgeschichte des Euro: Bilanz einer gescheiterten Kommunikation.

Spätestens als den übrigen ARD-Intendanten Anfang der Woche ein Fragenkatalog des ZDF-Magazins „Frontal21“ ins Haus flatterte, zu beantworten bitte bis Mittwochabend, muss ihnen klar geworden sein, dass ihre Kollegin in der Berliner Masurenallee bei aller Abneigung gegen Druck von außen nicht länger zu halten sein wird. Die Botschaft vom Lerchenberg war unmissverständlich: Macht bei der ARD, was ihr wollt, aber wir lassen uns nicht in Mithaftung nehmen. Deutlicher hätten sich die Mainzer nicht von den Verfehlungen in den Reihen der Konkurrenz distanzieren können; zutreffend identifizierten sie die Lage von Patricia Schlesinger spätestens am Montag als aussichtslos.

Wenn ausgerechnet sie das als letzte begreifen sollte, dürfe das nicht auch noch zum Problem des Zweiten Deutschen Fernsehens werden. Da galt es, unverzüglich eine Brandmauer einzuziehen. Die Antwort kam kurz vor dem Wetter in der Hauptausgabe der Tagesschau, denn diesmal war es dann doch kein lediglich regionales Ereignis: Der Vorsitz des Senderverbundes endet abrupt und vorzeitig; Vorgänger Tom Buhrow muss mit seinem WDR noch einmal bis Jahresende ran.