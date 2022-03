Patricia Schlesinger ist Intendantin des rbb und seit 1. Januar ARD-Vorsitzende. Cicero traf sie Anfang Februar in ihrem Büro an der Berliner Masurenallee. Kurz vor Beginn des Gesprächs wurde bekannt, dass Russland die Deutsche Welle verbieten, die Korrespondentenbüros schließen und den Journalisten die Akkreditierung entziehen will. In der Folge wird das Gespräch mehrfach unterbrochen, weil eine gemeinsame Erklärung von ARD, ZDF und Deutschlandradio entstehen soll. In der Form ein Novum in der Geschichte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Der russische Überfall auf die Ukraine war zu diesem Zeitpunkt noch nicht absehbar.

Frau Schlesinger, vor wenigen Minuten kam über den Ticker, dass Russland das Büro der Deutschen Welle schließen lässt. Jetzt geht es Schlag auf Schlag, und Sie stimmen sich sehr orchestriert ab für ein gemeinsames Statement von ARD, ZDF und Deutschlandradio. Darf ich annehmen, dass Sie sich nach vier Wochen im Amt der ARD-Vorsitzenden schon ganz gut eingelebt haben?